Прокуратора проводит проверки в связи с паводками

Паводки
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Антикор сопровождает эти мероприятия

Фото: Kazpravda.kz

Об этом в ходе брифинга журналистам сообщил официальный представитель Антикора Данияр Бигайдаров, передает корреспондент Kazpravda.kz

По его словам, Антикоррупционной службой на постоянной основе прослеживается каждое выделение бюджетных средств и освоение.

Он сообщил, что органами прокуратуры в настоящее время проводятся проверки по фактам паводков. Антикор сопровождает эти мероприятия.

 «Территориальные подразделения Антикоррупционной службы принимают активное участие в самой ликвидации паводков. В Западно-Казахстанской и Костанайской областях. По фактам выявления, по предупреждению фактов в сфере паводков хотелось бы отметить, что данный вопрос находится на особом контроле», – добавил спикер. 

По данным МЧС, более 96 тысяч человек спасли с начала паводков в Казахстане.

#прокуратура #Антикор #проверки

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