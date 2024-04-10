Прокуратора проводит проверки в связи с паводками

Антикор сопровождает эти мероприятия
Об этом в ходе брифинга журналистам сообщил официальный представитель Антикора Данияр Бигайдаров, передает корреспондент Kazpravda.kz
По его словам, Антикоррупционной службой на постоянной основе прослеживается каждое выделение бюджетных средств и освоение.
Он сообщил, что органами прокуратуры в настоящее время проводятся проверки по фактам паводков. Антикор сопровождает эти мероприятия.
«Территориальные подразделения Антикоррупционной службы принимают активное участие в самой ликвидации паводков. В Западно-Казахстанской и Костанайской областях. По фактам выявления, по предупреждению фактов в сфере паводков хотелось бы отметить, что данный вопрос находится на особом контроле», – добавил спикер.
По данным МЧС, более 96 тысяч человек спасли с начала паводков в Казахстане.