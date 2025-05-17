Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан временно покинул свой пост на неопределенный срок — пока в отношении него самого ведется следствие по обвинению в сексуальных домогательствах, начатое в конце прошлого года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ВВС

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В заявлении МУС сказано, что до окончания внешнего расследования Хан уходит в отпуск, а обязанности главного прокурора суда разделят между собой двое его заместителей. Их, как указано на сайте МУС, у прокурора двое.

Ранее СМИ ссылались на документ, в котором приводились обвинения в адрес Карима Хана, в том числе «нежелательные прикосновения сексуального характера» и «абьюз».

Руководство МУС о проводимом в отношении главного прокурора расследовании уведомили в октябре прошлого года.

Уйти в отставку на время расследования Хана публично призывали некоторые сотрудники МУС и несколько международных организаций.

Как долго продлится внешнее расследование, порученное Управлению служб внутреннего надзора ООН, неизвестно.

После того как об обвинениях в адрес Хана стало известно официально, главный прокурор сам обратился к надзорному органу МУС — Независимому надзорному механизму (ННМ) — с просьбой провести внутреннее расследование сделанных заявлений.

Администрация суда, однако, приняла решение передать расследование внешним органам — дабы, как заявил его председатель, «обеспечить процессу полную независимость, беспристрастность и справедливость».

В последние месяцы МУС и лично Карим Хан находятся под пристальным вниманием международных СМИ, после того как по его запросу были выданы ордера на арест нескольких причастных к войне Израиля с ХАМАС, в том числе и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, за военные преступления, возможно, совершенные в ходе продолжающейся военной операции секторе Газа.

Израиль не является членом МУС, а его правительство и сам Нетаньяху решительно отвергли эти обвинения.

В феврале, во время визита Нетаньяху в Вашингтон, президент США Дональд Трамп ввел против должностных лиц МУС санкции.

В ответ на это МУС заявил, что эти меры ставят под угрозу само существование суда, и призвал государства-члены и мировое гражданское общество «сплотиться в борьбе за справедливость и фундаментальные права человека».