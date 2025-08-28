Прокуроры вернули в собственность государства неиспользуемые земли в ЗКО

Возврат активов
124
Венера Баталова
корреспондент

Землепользователи Сырымского района в нарушение требований Земельного кодекса на протяжении длительного времени не использовали земельные участки сельскохозяйственного назначения по целевому назначению, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ввиду допущенных нарушений по актам надзора земельные участки общей площадью свыше 5 000 гектаров с кадастровой стоимостью на сумму более 38 миллиона тенге возвращены в собственность государства.

Вместе с тем, местные власти ориентированы на предоставление возвращенных земель в пользование добросовестным субъектам, проживающим в сельской местности.

Ранее сообщалось о возвращении более 100 гектаров земель  в Акмолинской области,  1 655 гектаров - в области Жетісу.

#ЗКО #прокуроры #вернули в собственность государства неиспользуемые земли

Популярное

Все
Жители Шымкента не спешат платить
Судебная реформа сквозь призму конституционных преобразований
Baqytty Bala 2025: таланты без границ
Представители Конституционного суда встретились с журналистами
Казахстан – Иордания: новый этап доверительного диалога
Первостепенная необходимость
Голосом сердца
Строительство идет по графику
Символ политического обновления
Новые вызовы – новые решения
Растить своих специалистов
Инновации в образовании
Формирование правового мышления
Свое жилье – основа стабильности и благополучия
Важный институт демократии
В Китае завершили испытания самого высокого моста в мире
Арман Мыса стал бронзовым призером ЧМ по дзюдо среди кадетов
В ChatGPT вводят родительский контроль
Профессионализм и преданность делу
30 казахстанцев прошли через Святые врата в Ватикане
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Казахстан укрепил свой статус международного транзитного хаба
Аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе станут мультимодальными центрами мирового уровня
Астанчанин оформил миллионные автокредиты на четверых казахстанцев
UFC выбрал нового соперника Шавкату Рахмонову
Программу «Аналар саулығы» запустили в рамках исполнения поручений Президента
Модернизацию объектов энергетики проверили в Степногорске и ЗКО
«Байдың баласы»: новая казахстанская комедия вышла в прокат
Три древние статуи подняли со дна моря в Египте
S&P улучшило прогноз Казахстана со стабильного на позитивный
О чем расскажут старинные карты
В Бишкеке прошёл III казахстанско-кыргызский форум талантливой молодежи
Парк воздушных судов пополнится новыми самолетами в РК
Литературная карта мира
Газ приходит в глубинку
Британцы нашли клад на кухне
В Таджикистане археологи обнаружили древний водопровод
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества при бронировании жилья

Читайте также

Интерпол выпустил первое «Серебряное уведомление» Республик…
Свыше 10 млрд тенге из возвращенных активов направили на во…
Возврат активов: В Кызылординской области построят медучреж…
Более 20 млрд тенге выделили на сети водоснабжения в Туркес…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]