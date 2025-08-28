Землепользователи Сырымского района в нарушение требований Земельного кодекса на протяжении длительного времени не использовали земельные участки сельскохозяйственного назначения по целевому назначению, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ввиду допущенных нарушений по актам надзора земельные участки общей площадью свыше 5 000 гектаров с кадастровой стоимостью на сумму более 38 миллиона тенге возвращены в собственность государства.

Вместе с тем, местные власти ориентированы на предоставление возвращенных земель в пользование добросовестным субъектам, проживающим в сельской местности.

Ранее сообщалось о возвращении более 100 гектаров земель в Акмолинской области, 1 655 гектаров - в области Жетісу.