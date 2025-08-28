Прокуроры вернули в собственность государства неиспользуемые земли в ЗКО
124
Землепользователи Сырымского района в нарушение требований Земельного кодекса на протяжении длительного времени не использовали земельные участки сельскохозяйственного назначения по целевому назначению, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК
Ввиду допущенных нарушений по актам надзора земельные участки общей площадью свыше 5 000 гектаров с кадастровой стоимостью на сумму более 38 миллиона тенге возвращены в собственность государства.
Вместе с тем, местные власти ориентированы на предоставление возвращенных земель в пользование добросовестным субъектам, проживающим в сельской местности.
Ранее сообщалось о возвращении более 100 гектаров земель в Акмолинской области, 1 655 гектаров - в области Жетісу.