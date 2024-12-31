Проломили стену завода и украли автозапчасти на 46 млн тенге в области Абай

Криминал
275
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В области Абай раскрыта масштабная кража, которую уже окрестили «кражей года», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

С 24-го сентября по 19-ое октября 2024-го года неизвестные, проявив недюжинную изобретательность, проломили стену завода и проникли в холодный склад одного из предприятий. Их добычей стали автозапчасти для спецтехники на внушительную сумму — 46,5 млн тенге. Но даже самые продуманные планы порой рушатся.

В результате оперативной работы сотрудников полиции подозреваемые были установлены. Ими оказались трое мужчин, которые, действуя по предварительному сговору, тщательно спланировали свою дерзкую операцию.

Все трое задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Расследование еще продолжается, а собственники предприятия поблагодарили полицию за оперативность и выразили надежду, что это станет уроком для всех, кто попытается нарушить закон.
 

#кража #автозапчасти

Популярное

Все
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Мечты должны сбываться
В ПК «Ижевское» яйца в одну корзину не складывают
Безопасность детей как наивысший приоритет
Закон Республики Казахстан
Прагматичность в деле
Молодежная политика: ключевые события
Цифровая карта семьи помогает бороться с бедностью
На Новый год снег достанется не всем
Государственные награды и ключи от квартир вручены молодым ученым
Представлена новая платформа e-Sport
Закон Республики Казахстан
Открылся первый в стране реабилитационный центр для артистов
Система госзакупок переведена в электронный формат
База для скорой ремонтной помощи
Скорая помощь обслужила свыше 7,7 млн вызовов
В Северо-Казахстанской области поздравили многодетные семьи
Покорители открытой воды
Волшебная сказка
Повышая эффективность системы предупреждения и ликвидации ЧС
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Год единства и созидания
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Список погибших в авиакатастрофе казахстанцев опубликовало МЧС
Все лучшее – детям!
Незаконно возведенный жилой комплекс сносят в Астане
Авиакатастрофа в Актау: что известно на данный момент
19-летняя девушка с синдромом преждевременного старения умерла в ЮАР
Худи и свитшоты made in Abai
Мангистауский блогер показал фото с места авиакатастрофы в Актау
Стрельба возле ТРЦ произошла в Алматы
Как отличить новую банкноту номиналом 2 тысячи тенге от фальшивой
Владельцев нечипированных кошек и собак начнут штрафовать в Астане
Прекращено досудебное расследование по факту кражи ЭЦП
Ашимбаев доложил президенту о работе и планах Сената
«Дом шахматиста» открыли для пенсионеров в Шымкенте
Как швейцарские бабушки в суде от жары защищались
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Задачи прокуратуры – закон и порядок
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Производство шоколада может прекратиться
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Лица старого Уральска
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Прорыв в дорожной сфере
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Алматы – претендент на финал Лиги чемпионов УЕФА
Вдохновлять собственным примером
Деликатесы по скромной цене
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости

Читайте также

Бежавший в Россию казахстанец экстрадирован на родину
Криминальный квартет воров-гастролеров задержали в области …
Центнер марихуаны обнаружили под сеном у жамбылского фермера
Международный наркоканал ликвидировали в Мангистау

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]