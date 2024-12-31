Проломили стену завода и украли автозапчасти на 46 млн тенге в области Абай

В области Абай раскрыта масштабная кража, которую уже окрестили «кражей года», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

С 24-го сентября по 19-ое октября 2024-го года неизвестные, проявив недюжинную изобретательность, проломили стену завода и проникли в холодный склад одного из предприятий. Их добычей стали автозапчасти для спецтехники на внушительную сумму — 46,5 млн тенге. Но даже самые продуманные планы порой рушатся.

В результате оперативной работы сотрудников полиции подозреваемые были установлены. Ими оказались трое мужчин, которые, действуя по предварительному сговору, тщательно спланировали свою дерзкую операцию.

Все трое задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Расследование еще продолжается, а собственники предприятия поблагодарили полицию за оперативность и выразили надежду, что это станет уроком для всех, кто попытается нарушить закон.

