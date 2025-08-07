Пространство новых идей и творчества

Келешек мектептері
634
Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

Современная столичная школа готова принять учеников

фото Игоря Бургандинова

В столичном районе «Алматы» на пересечении проспекта Шакарима Кудайбердыулы и улицы Ильяса Жансугурова радует глаз новая школа № 114, построенная по проекту «Келешек мектептері».

Заместитель директора по строительству Куаныш Садыков рассказывает, что учебное заведение рассчитано на две тысячи мест. Его строительство началось в мае прошлого года на месте старых зданий и больницы, которые полностью демонтировали.

– Работы осложнялись тем, что под зданиями проходило множество инженерных сетей. Мы бережно их все перенесли, выкопали котлован и приступили к активной стройке. Также были сложности зимой, в крепкие морозы, но благодаря грамотному планированию и финансированию выполнили все задачи успешно, – говорит представитель застройщика.

При строительстве использовались отечественные материалы. Так, здание стоит на сваях, несущие части состоят из монолитных панелей и металлоконструкций местного производства. Внутренние перегородки выполнены из газоблока и красного кирпича. Кафель и облицовка также произведены на казахстанских предприятиях и, по словам строителя, соответствуют требованиям ГОСТа.

На объекте ежедневно трудятся 208 человек. Мы увидели, как рабочие протягивали провода, расставляли мебель, убирали мусор. Благоустройство территории также завершается: уже положили плитку, высадили деревья и кустарники. Как заверил Куаныш Садыков, 1 сентября учебное заведение примет первых учеников и педагогов.

Школа состоит из десяти блоков общей площадью 20,5 тыс. кв. м. Здесь есть современные кабинеты химии, физики, биологии, STEM-лаборатории, огромный актовый зал, просторная столовая, а также четыре спортивных зала.

– Два из них предназначены для учеников начальных классов, два – для средней и старшей школы. Для младших школьников предусмотрены отдельные корпуса с собственным входом, спортзалом и классами с первого по третий этаж. Все сделано, чтобы обеспечить комфорт и безопасность, – отмечает Куаныш Садыков.

Особое внимание уделено детям с особыми образовательными потребностями. Для них предусмотрены пандусы, лифты, тактильная плитка, кнопки вызова помощи. На каждом этаже есть специальные санузлы.

Во главе угла – вопросы безо­пасности. По периметру и в коридорах установлены более 40 камер видеонаблюдения. Все доступы в здание контролируются через турникеты и персональные карты. Школа оснащена многочисленными эвакуационными выходами, а двери оборудованы системой «Антипаника», которые легко открываются изнутри, что предотвращает заторы в экстренных случаях.

– На каждом этаже есть коворкинг-зоны, где дети во время перемены могут отдохнуть, – продолжает Куаныш Садыков. – Постелен мягкий ковролин, есть игрушки, удобные кресла. Там ребята могут поиграть в шахматы, поговорить и расслабиться между уроками.

Удивил нас актовый зал – с просторной сценой и мягкими крес­лами, как в кинотеатре. Куаныш Садыков отметил, что он рассчитан на 430 мест и оснащен по уровню концертной площадки: большой экран, современное световое и звуковое оборудование.

– У меня первое образование – музыкальное, – рассказывает наш собеседник, – и я знаю, насколько важно, чтобы ребенок мог выйти на большую сцену, почувствовать зал и проявить себя. Поэтому здесь могут проходить не только школьные праздники, но и культурные события городского уровня.

На школьной территории расположены огромное футбольное поле размером 60 на 40 м, баскетбольные и волейбольные площадки, а также хоккейный корт, что считается редкостью даже для городских школ.

Менеджер по снабжению Зауре Аскарова поделилась подробнос­тями по оснащению кабинетов. Так, все кабинеты химии, физики и биологии оборудованы системой Data Harvest, которая позволяет проводить лабораторные исследования с использованием датчиков. В кабинете робототехники и STEM-лаборатории есть программируемые дроны, 3D-принтеры, станки с ЧПУ для дизайна и технологий. Используя многочисленные наборы роботов, дети могут готовиться к международным соревнованиям по робототехнике.

Представитель мебельной компании Асем Косубаева отметила, что они сами производят весь ассортимент мебели для школы. Вся продукция, по ее словам, эргономична, регулируется под рост детей, а парты и стулья изготовлены из качественных материалов.

– Почти весь производственный цикл у нас осуществляется внутри компании. Есть цеха, которые выпускают корпусную мебель, парты с использованием трубогибов, а также изделия с МДФ-панелями. Вся наша мебель прошла сертификацию и отвечает строгим техническим требованиям, – говорит специалист.

К примеру, те же парты имеют безопасные углы, они устойчивы и экологичны. Лабораторные столы подключены к электричест­ву и водоснабжению с учетом безопасности детей. Уже сейчас в школу приходят директор и учителя, которые начинают осваиваться и готовят помещения к учебному процессу.

– Это совсем не похоже на школу, в которой мы когда-то учились, – улыбается представитель компании Куаныш Садыков. – Для меня, как для строителя, особенно радостно видеть такие перемены в школьной инфраст­руктуре. Здесь полностью обновлены кабинеты, созданы все условия, чтобы каждый ребенок мог получить знания и навыки в комфортной среде.

#Образование #школа #Комфортная школа #Келешек мектептері

