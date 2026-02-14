фото автора

Школа, воспитавшая выпускника с абсолютным результатом на ЕНТ и входящая в число ста лучших в стране, сегодня не может похвастать элементарной защитой от дождя.

Капель с потолка, осыпающаяся штукатурка, отваливающийся керамогранит, покоцанные подоконники и линолеум, по качеству больше напоминающий бумагу, – так сегодня выглядит лучшее учебное заведение Ордабасинского района, школа-гимназия им. Шокана Уалиханова в селе Темирлан. Именно ее выпускник Жаныбек Абильхан в прошлом году установил абсолютный рекорд, набрав 140 баллов на ЕНТ. Школа входит в список «100 лучших школ Казахстана».

Еще одним, казалось бы, радостным событием для учебного заведения стало включение в программу реновации. На текущий ремонт учебных корпусов и строительство новой котельной, ранее располагавшейся в саманном здании, из бюджета были выделены средства. Первоначальная смета составляла 307 млн тенге, однако шымкентская компания ТОО «Ecosintez» взялась выполнить весь объем работ за 298 млн тенге, выиграв конкурс государственных закупок.

Долгожданный ремонт начался в конце мая прошлого года. Заместитель директора по хозяйственной части Турехан

Накипов вспоминает, что поначалу на объекте работали несколько десятков строителей: ремонтировали кровлю, обшивали здание сайдингом, выполняли внутренние работы. Однако со временем темпы заметно снизились, а чис­ло рабочих сократилось. Пошли разговоры, что у подрядчика закончились деньги, и они даже намерены просить добавку.

– Знаете, что меня удивляло больше всего? – спрашивает Турехан Адырысович и тут же отвечает, – на объекте не было технадзора. Более того, я ни разу не видел прораба. Время от времени появлялись лишь замес­титель директора подрядной организации и методист районо. Я постоянно обращал внимание на качество работ и используемых материалов. Все-таки школе сорок лет.

Школа-гимназия им. Шокана Уалиханова была построена в середине 80-х годов прошлого века. За это время в двух учебных корпусах неоднократно проводились ремонты, в том числе капитальный, однако средств всегда не хватало на устранение всех проблемных участков. В частности, так и не была приведена в порядок система отопления. В последние годы учащиеся и педагоги корпуса А откровенно мерзли: в холодное время года температура в классах не поднималась выше 15 градусов.

– Сейчас в классах стало теплее, этого нельзя не признать, – отмечает Турехан Накипов. – Правда, при проведении текущего ремонта систему отопления подрядчик менять не стал, ограничившись промывкой радиаторов. Лишь в отдельных местах установили дополнительные секции. В целом же ожидания были совершенно иными. Никто не мог предположить, что после ремонта ситуация только ухудшится.

Директор школы-гимназии Сауле Исанова вспоминает, что, вернувшись из отпуска, порадовалась обновленному зданию, обшитому сайдингом. Еще бы! Школа снаружи сияет новым фасадом. Однако радость быст­ро сменилась разочарованием, стоило переступить порог. Те же сломанные подоконники, некачественный линолеум, здание котельной без отмостки, учебный корпус Б – без электричества. Постепенно выяснилось, что соглас­но смете должны были залить 656 кв. м наливного пола, а на крыше уложить мембрану. Ничего сделано не было. Но и это оказалось лишь «цветочками» по сравнению с тем, что произошло позже.

– Январские осадки буквально залили школу, – показывает потеки на потолках и стенах Сауле Исанова. – В некоторых местах пришлось ставить ведра, чтобы собирать воду, капающую с потолка. Потеки появились в спортзале, столовой, коридорах и учебных кабинетах. Только после этого мне удалось достучаться до руководства районо и подрядной организации. До этого десятки писем оставались без ответа.

По словам Сауле Егембердиевны, она направила в районный отдел образования 31 (!) письменное обращение и неоднократно поднимала проблему устно, добиваясь устранения недоделок. В ответ слышала, что акт выполненных работ не будет подписан до полного приведения объекта в порядок. Лишь после потопа директор узнала, что документ был подписан еще в сентябре бывшим руководителем районо – без уведомления членов рабочей группы, в которую входили директор школы, председатель попечительского совета учебного заведения, депутат районного маслихата и еще несколько человек.

– Директор школы отказалась подписывать акт, когда ей предложили, – комментирует ситуацию руководитель районного отдела образования Ердос Абишев. – Однако при текущем ремонте этого и не требуется. В отличие от капитального, достаточно подписей двух человек – руководителя районо и компании-подрядчика. Так что нарушений здесь нет.

После потопа, произошедшего 25 января, игнорировать ситуацию стало невозможно. Представители ТОО «Ecosintez» наконец-то появились в школе, частично устранили протечки, однако последствия затопления остались на плечах учебного заведения.

– В сентябре дождей не было, как мы могли выявить протечки кровли?! – на полном серьезе говорит методист Ордабасинского районного отдела образования Мухит Сарсенбеков. – После осадков и протечек составлен акт, подрядчику направлено письмо с требованием устранить все недостатки. Думаю, проблем с этим не будет.

По словам Мухита Сарсенбекова, он лично контролировал ход строительных работ, посещая школу каждые десять дней. При этом не отрицает, что специалистов технадзора на объекте не было, так как при проведении конкурса госзакупок их услуги не включили в смету. Фактически контроль за ходом ремонтных работ был возложен на учителя труда.

К чему привела такая экономия, сегодня видно невооруженным глазом. В школьных туа­летах керамогранит отошел от стен – между плиткой и стеной свободно проходят пальцы. В одном из классов уже появились дыры в линолеуме: он настолько тонкий, что повреждается от обыч­ного движения стулом.

– Посмотрите на этот подоконник с дырой, а вот этот – с отколотым углом, – показывает Сауле Исанова. – По смете должны были заменить почти 200 подоконников, но фактичес­ки заменили лишь 12.

Фотографии отваливающегося керамогранита и поврежденных подоконников были продемонстрированы представителям районо – Мухиту Сарсенбекову и Ердосу Абишеву. Оба чиновника были удивлены, узнав, что снимки сделаны всего час назад, а не до реновации.

– У подрядной организации есть почти два месяца, чтобы устранить дефекты, – поясняет Мухит Сарсенбеков. – Если до 1 апреля они не будут исправлены, материалы передадут в уполномоченные органы. К тому же гарантийный срок составляет один год. Что касается замены подоконников, ремонта системы отопления и других работ, в первоначальную смету была внесена корректировка. Выяс­нилось, что площадь ремонта кровли оказалась значительно больше запланированной. Кроме того, дополнительно был обус­троен санузел для учителей и выполнен ряд других работ. Все изменения согласованы и утверждены Шугой Нурабае­вой, которая на тот момент руководила районо.

Сауле Исанова не понимает, как бывший руководитель районного отдела образования мог­ла подписать акт еще в начале учебного года и при этом неоднократно заверять, что документ не подписан и будет оформлен только после устранения всех недочетов.

Претензии к экс-руководителю районо есть и у депутата Ордабасинского районного маслихата Бейсенбая Сатыбалдие­ва, также входившего в состав комиссии.

– Я не полностью удовлетворен качеством ремонта, – заявил депутат. – На 36-й сессии районного маслихата я открыто спросил у Шуги Нурабаевой, почему она подписала акт, не убедившись в надлежащем качестве ремонта школы-гимназии имени Шокана Уалиханова.

После сильного потопа 25 января и очередного обращения директора школы представители подрядной организации вновь занялись кровлей, а заодно восстановили электроснабжение в корпусе Б. Сделали это только 4 февраля, на шестой месяц пос­ле завершения ремонта.

Однако после очередного ливня в школе вновь произошло локальное затопление. В итоге учащиеся и педагоги продолжают учиться и работать в здании, где после «реновации» ставят ведра под протекающую крышу. И пока чиновники и подрядчики обмениваются объяс­нениями, расплачиваться за их решения приходится детям.

Таким образом, школа, входящая в список 100 лучших по

Казахстану, после дорогостоящего ремонта оказалась заложницей формального контроля и подписанных «на бумаге» актов. Кто и на каком этапе понесет ответственность за допущенные нарушения – вопрос пока остается открытым.