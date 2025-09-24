Перелёты будут проходить два раза в неделю

Фото: акимат Карагандинской области

Теперь добраться из Караганды в Семей стало проще, быстрее и комфортнее: с 23 сентября из аэропорта Сары-Арка в Караганде начал выполняться прямой регулярный авиарейс в Семей, сообщает Kazpravda.kz

По информации акимата Карагандинской области, перелёты будут проходить два раза в неделю — по вторникам и пятницам.

Рейс обслуживает авиакомпания SCAT на самолёте Bombardier CRJ200, рассчитанном на 50 пассажиров.

Стоимость билета – 15 000 тенге. Рейс субсидируется, что делает перелёт доступным по цене.

Также запущены социально значимые рейсы сообщением Караганда – Актау, Караганда – Уральск. Перелёты тоже будут проходить два раза в неделю – по вторникам и пятницам.