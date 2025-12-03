Состязания проходили в трех видах программы – классике, рапиде и блице. Сильнейшими шахматистами континента стали Милана Филиппова (G10 – девочки до 10 лет) и Мария Холявко (G14) – в классике, Амиржан Анетов (O10 – открытая категория для мальчиков и девочек до 10 лет) – в рапиде, Алишер Абдсаттар (O14) и Асия Асылхан (G16) – в блице. Всего в первенстве Азии принимали участие около 700 спортсменов из 33 стран и территорий.

В первый же день турнира в рапиде чемпионом континента в своей возрастной категории стал Амиржан Анетов, а бронзовую медаль взял его ровесник Алихан Назарбек. Затем в турнире по классике сильнейшими шахматистами континента были признаны Милана Филиппова и Мария Холявко, а бронзовые медали завоевали Ризат Улан (O10), Адия Женис (G12) и Ясмина Алеманова (G16).

Очень интересным оказался и блиц. Для одних спортсменов это была еще одна возможность подтвердить свою универсальность, а для других – последний шанс реабилитироваться за неудачные выступления в предыдущих видах. В итоге чемпионами Азии стали Алишер Абдсаттар и Асия Асылхан, серебряную медаль завоевал Асман Баянтас (O18), а бронзовую награду – Алимжан Жауынбай (O12).

Шахматы в последнее время бурно развиваются в Казахстане, а наши таланты показывают успехи на самом высоком уровне. Об этом говорит и тот факт, что совсем недавно Глава государства встретился с другими юными призерами, которые показали очень высокий результат на чемпионате мира. С Президентом страны пообщались чемпионы мира в категории до 8 лет Адинур Адильбек и Алиша Бисалиева, чемпион мира в категории до 12 лет Данис Куандыкулы, чемпион мира в категории до 16 лет Эдгар Мамедов, чемпион мира в категории до 14 лет Марк Смирнов и серебряный призер чемпионата мира среди шахматистов до 16 лет Сауат Нургалиев. И вот теперь очередной успех наших ребят, но уже на уровне Азии.