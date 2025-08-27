Рабочий погиб и трое пострадали на ТЭЦ в Степногорске

Происшествия
125

ЧП на Степногорской ТЭЦ - работники подрядной организации пострадали при демонтаже водяного экономайзера на котлоагрегате № 2, один погиб, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Пострадавших доставили в многопрофильную больницу Степногорска, один из них скончался, трое получили травмы различной степени тяжести, проинформировали в акимате Акмолинской области.

- По факту несчастного случая на территории ТЭЦ Степногорска, в результате которого один рабочий погиб и трое получили травмы во время монтажных работ, возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия и причин, приведших к трагедии, - прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области.

Для установления причин и обстоятельств происшествия Департаментом Комитета государственной инспекции труда создана специальная комиссия для проведения спецрасследования. По его завершению материалы будут переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.

#гибель #пострадавшие #ТЭЦ #рабочие #Степногорск

