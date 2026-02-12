Сегодня трудоустроиться не так уж и сложно, а если вакансий по вашему профилю нет, можно освоить новую специальность, причем бесплатно и даже с выплатой стипендии. Для этого существует специальная госпрограмма. Но в регионе она оказалась под угрозой дискредитации.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Несколько карагандинских предприя­тий, в числе которых ателье и супермаркет, заключили с Центром трудовой мобильности социальный контракт, по которому обязались устроить к себе безработных после их переобучения. Однако, окончив курсы и получив сертификаты, новоиспеченные швеи, кассиры, повара и бухгалтеры на работу не вышли. При этом деньги на их обу­чение и стипендию государство уже потратило. Поэтому заказчикам, нарушившим условия договора, предъявили претензии с требованием вернуть средства в бюджет. Те, в свою очередь, сочли их необоснованными и подали жалобу в Региональную палату предпринимателей.

На защиту работодателей встал учебный центр, который проводил курсы переподготовки. Его представитель отметила, что бизнес обычно помогает в организации дуального обучения.

К примеру, один из супермаркетов города Темиртау брал к себе на практику будущих кассиров и поваров. Но когда курсы закончились, многие из них от трудоустройства отказались.

– Есть такая категория людей, которая приходит на курсы переобучения ради стипендий, – констатировала представитель учебного центра Оксана Абеуова. – Они поступают так, потому что знают: никто не может их обязать устроиться на работу. В социальном контракте не прописана материальная ответственность безработного на случай отказа. Получается, человек сам отказался от должности, а работодатель, который хотел его взять, должен за него возвращать стипендию государству. Мне кажется, это несправедливо.

Действительно, есть письменные заявления переобучившихся безработных о том, что они добровольно отказались от трудоустройства. Однако в карагандинском Центре трудовой мобильности считают, что написать их люди были вынуждены. Это выяснилось в результате обзвона. Безработные говорили, что им пришлось отказаться от места из-за невысокой зарплаты или неприемлемых условий труда.

– Лично мне звонили две женщины, обучавшиеся на швей, – рассказал директор Центра трудовой мобильности Карагандинской области Нуржан Сыз­дыков. – Они сообщили, что от них потребовали, чтобы швеи сами делали за себя социальные отчисления. Я им ответил, что это должен делать работодатель, и он обязан их взять на работу. Кроме того, неделю назад ко мне приходил мужчина и рассказал, что его жене, переобучившейся на бухгалтера, предлагают работать за 40 тысяч тенге. Неофициально. Просто оказать услуги и взять деньги. Я пообещал, что мы разберемся.

Специалисты Центра трудовой мобильности выяснили, что почти 60% социальных контрактов игнорируются и люди не получают желанную работу. В частности, в 2025 году на профессио­нальное обучение было направлено 517 человек, 433 из них окончили курсы, но только 300 трудоустроились. При этом должность по социальному контракту с предприятием или ИП получили всего 182 человека, остальным пришлось искать работу самим.

Надо сказать и о финансовой стороне проблемы. На стипендии, материальную помощь безработным и оплату услуг учкомбинатов в прошлом году из местного бюджета было потрачено 253 млн тенге. Учитывая количество людей, трудоустроенных по соцконтракту, можно сделать вывод, что более половины казенных денег израсходовано неэффективно. Чтобы вернуть их, Центр трудовой мобильности готовит иски в суды. Ответчиками по ним будут предприниматели, которые заключили социальные контракты.

Представителям бизнеса придется отвечать за невыполненное условие о трудоустройстве, хотя денег от государства они не получали. А вот в соцконтрактах безработных, которым платили стипендии, нет условия об их материальной ответственности. В Цент­ре трудовой мобильности понимают, что это упущение и его надо устранить. Поэтому ведомство собирается пересмотреть соцконтракты, которые будут заключаться с предпринимателями и безработными уже в этом году.