Ради общего дела

Таза Казахстан
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Более полутора тысяч жителей регио­на одновременно вышли на улицы, чтобы навести порядок после зимы. Масштабная акция объединила села и район­ные центры, за один день улицы, дворы и аллеи заметно преобразились.

Фото AMANAT

Экологическая акция «Ауданды тазалайық» стала частью республиканской кампании «Таза Қазақстан». С приходом теплой погоды жители региона активно включились в сезон благоустройства: в уборке приняли участие депутаты районных маслихатов, представители партии «Amanat», молодежь, волонтеры и сельчане.

Работы развернулись одновременно в нескольких районах области. Участники очищали улицы от мусора, приводили в порядок территории возле школ, больниц и других социальных объектов, занимались сбором и вывозом бытовых отходов, благоустраивали зеленые зоны.

Особенно активно акция прошла в Акжарском районе, где к масштабной очистке с раннего утра подключились активисты, государственные служащие, местные жители. По словам исполнительного секретаря районного филиала партии «Amanat» Ермека Каиржанова, подобные инициативы важны не только для поддержания санитарного состояния, но и для формирования экологической культуры.

– Важно эффективно использовать теплое время года для наведения порядка. Жители района показали, что готовы объединяться ради общего дела, чтобы сделать свои населенные пункты чище, – сказал он.

В рамках кампании «Таза Қазақстан» в регио­не проведено уже более 400 мероприятий, в ходе которых собрано свыше 600 тонн мусора.

#акция #экология #Таза Қазақстан

