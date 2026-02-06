В Казахском национальном университете имени аль-Фараби прошли академические слушания, посвященные обсуждению проекта новой Конституции. В работе мероприятия приняли участие депутаты Мажилиса РК: Унзила Шапак, Ермурат Бапи, Ерлан Саиров, судьи, представители государственных органов, члены академического сообщества, ведущие юристы-ученые, а также опытные адвокаты и эксперты в области конституционного права, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба КазНУ имени аль-Фараби

Круглый стол открыл декан юридического факультета КазНУ Уалихан Ахатов, отметив, что содержательная и идейная основа нового проекта Конституции ясно отражена в преамбуле.

«Обновленная преамбула – это не формальное введение, а духовно-идеологический фундамент государства, ценностная ориентация, объединяющая весь текст Конституции. Именно в этом разделе отражены историческая память государства, стремление к общественному согласию и стратегический вектор будущего развития», – подчеркнул Уалихан Ахатов.

На академических слушаниях обсуждались вопросы укрепления конституционных основ государственной власти, расширения гарантий прав и свобод человека, а также усиления роли правовых институтов в современных социально-политических условиях.

На заседании депутат Унзила Шапак отметила, что изменения в Конституции направлены на усиление защиты прав и свобод граждан, а также на дальнейшее совершенствование системы государственного управления.

«Проект новой Конституции, начиная с его публикации в средствах массовой информации, широко обсуждается в обществе. Уже сейчас Конституционная комиссия рассматривает поступившие предложения и проводит всесторонний анализ. Поэтому в проект еще будут внесены дополнения и изменения. В этом контексте проведение академических слушаний совместно с университетскими учёными-экспертами является особенно важным», – сказала депутат.

Депутат Мажилиса Ермурат Бапи в своем выступлении отметил, что обсуждение проекта новой Конституции является особенно важным этапом для общества.

«Конституция – это не только правовой каркас государства, но и гарантия взаимного доверия между обществом и властью. Поэтому предлагаемые изменения прежде всего должны быть направлены на реальную защиту прав и свобод граждан, повышение ответственности государственных институтов. В этом контексте экспертное мнение академического сообщества и юристов – ученых имеет особое значение. Эта политическая инициатива – масштабный шаг, предпринимаемый для сохранения будущего страны», – сказал Ермурат Бапи.

На слушаниях с докладом также выступили доктор юридических наук, профессор Алуа Ибраева, кандидат юридических наук, профессор Лейла Култемирова, а также судья Алатауского района города Алматы Талгат Даулетниязов.

В ходе дискуссии участники подробно обсудили ключевые положения проекта новой Конституции, проанализировали предлагаемые изменения. Кроме того, были подготовлены научно обоснованные рекомендации с учетом международного опыта и национальных правовых традиций.

По итогам слушаний были собраны экспертные предложения и аналитические материалы, которые планируется использовать в дальнейшей научно-аналитической, экспертно-консультативной и просветительской деятельности, а также во время научных исследований в области конституционного права и государственного управления.