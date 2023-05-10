Раскрыто ограбление ювелирного магазина в Степногорске (видео)

Фото ДП Акмолинской области

В Астане задержаны грабители, которые через дыру в торговом помещении вынесли драгоценности из ювелирного магазина, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент полиции Акмолинской области.

Как рассказали в ДП, 1 мая неизвестные похитили ювелирные изделия на 180 млн тенге. Ограбление магазина было тщательно спланировано. Грабители организовали кражу через проделанную дыру из подвального помещения.

Полиция арестовала двух подозреваемых.

«В Астане задержаны двое жителей столицы 1977 и 1988 года рождения. У них изъяты вещественные доказательства, телефоны, инструменты и транспортное средство», – говорится в сообщении.

По данному факту ведется досудебное расследование согласно части 4 уголовной статьи «Кража», добавили в ДП.