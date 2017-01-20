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Расписание соревновании 28-й зимней Универсиады (Алматы)
20 января 2017 г. 8:44
28 января (суббота) 19.30 ХОККЕЙ. М, Казахстан – Китай («Халык Арена») 20.00 ХОККЕЙ. Ж, Казахстан – Великобритания (Балуан Шолак) 29 января (воскресенье) 19.00 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ («Алматы Арена») 30 января (понедельник) 09.00 СНОУБОРД. Параллельный гигантский слалом, М⁄Ж, квалификация (Шымбулак) 10.30 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Супергигант, Ж (Шымбулак) 11.00 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. 5 км, классический стиль, Ж (ЛБС). Анна Шевченко, Ольга Мандрика, Анна Стоян, Ирина Быкова, Анжелика Тарасова, Валентина Эбель, Марина Матросова, Ангелина Шурыга 11.30 ФРИСТАЙЛ. Лыжная акробатика, М⁄Ж, квалификация (Табаган). Призер этапа Кубка мира Жанбота Алдабергенова, Жибек Арапбаева, Маржан Акжигит 12.30 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. 10 км, классический стиль, М (ЛБС). Ринат Мухин, Олжас Климин, Сергей и Александр Малышевы, Иван Люфт, Константин Борцов… 13.00 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Супергигант, М (Шымбулак) 14.00 ФРИСТАЙЛ. Лыжная акробатика, М⁄Ж, финал (Табаган). Призер этапа Кубка мира Жанбота Алдабергенова, Жибек Арапбаева, Маржан Акжигит 14.00 СНОУБОРД. Параллельный гигантский слалом, М⁄Ж, финал (Шымбулак) 20.00 ХОККЕЙ. Ж, Китай – Казахстан (Балуан Шолак) 20.00 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ. 8 видов (площадь перед Дворцом Республики) 31 января (вторник) 09.00 СНОУБОРД. Параллельный слалом, М⁄Ж, квалификация (Шымбулак) 10.00 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Суперкомбинация, Ж, AC-SG (Шымбулак) 10.30 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Гонка преследования, 5 км, свободный стиль, Ж (ЛБС) 11.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 1 500 м, Ж («Медеу»). В женских забегах в общей сложности примут участие 12 казахстанок 11.00 ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. Индивидуальные соревнования по системе Гундерсена. Прыжок с трамплина К-95 (Комплекс трамплинов). Чингиз Ракпаров и Айбек Али 11.15 БИАТЛОН. Индивидуальная гонка, 15 км, Ж (ЛБС). Серебряный и бронзовый призер юношеских Олимпийских игр-2012 Галина Вишневская, чемпионка Универсиады-2015 Алина Райкова, Дарья Усанова, Анна Кистанова… 11.30 ФРИСТАЙЛ. Лыжная акробатика смешанная командная, квалификация (Табаган) 13.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 5 000 м, М («Медеу»). В мужских забегах в общей сложности примут участие 12 казахстанцев 13.00 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Гонка преследования, 10 км, свободный стиль, М (ЛБС) 13.30 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Суперкомбинация, Ж, AC-SL (Шымбулак) 14.00 ФРИСТАЙЛ. Лыжная акробатика смешанная командная, финал (Табаган) 14.00 СНОУБОРД. Параллельный слалом, М⁄Ж, финал (Шымбулак) 14.15 БИАТЛОН. Индивидуальная гонка, 20 км, М (ЛБС) 15.30 ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. Индивидуальные соревнования по системе Гундерсена. Гонка, 10 км (ЛБС). Чингиз Ракпаров и Айбек Али 19.30 ХОККЕЙ. М, Казахстан – Швеция («Халык Арена») 20.00 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ. 11 видов (площадь перед Дворцом Республики) 1 февраля (вторник) 10.00 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Суперкомбинация, М, AC-SG (Шымбулак) 10.00 СНОУБОРД. Кросс, М⁄Ж, квалификация (Шымбулак) 11.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 3 000 м, Ж («Медеу») 13.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 500 м, М («Медеу») 13.30 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Суперкомбинация, М, AC-SL (Шымбулак) 14.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Ж, короткая программа («Алматы Арена»). Айза Имамбек 17.00 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА. Ж, К-95 + награждение (Комплекс трамплинов). Даяна Ахметвалиева 19.30 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА. Ж, К-95 + награждение (Комплекс трамплинов). Сабыржан Муминов и Сергей Ткаченко 20.00 ХОККЕЙ. Ж, Казахстан – Канада (Балуан Шолак) 20.00 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ. 3 вида (площадь перед Дворцом Республики) 2 февраля (среда) 10.30 БИАТЛОН. Спринт, 7,5 км, Ж (ЛБС). Вишнеская, Райкова и Ко 10.30 ФРИСТАЙЛ. Могул, М⁄Ж, квалификация (Шымбулак). Бронзовый призер чемпионата мира-2015, чемпион Универсиады-2015 Юлия Галышева, Павел Колмаков 11.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 500 м, Ж («Медеу») 12.30 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Спринт, М⁄Ж, классический стиль, квалификация (ЛБС) 13.00 ФРИСТАЙЛ. Могул, М⁄Ж, финал (Шымбулак). Бронзовый призер чемпионата мира-2015 Юлия Галышева, чемпион Универсиады-2015 Павел Колмаков 13.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 1 500 м, М («Медеу») 13.15 БИАТЛОН. Спринт, 10 км, М (ЛБС) 14.00 СНОУБОРД. Кросс, М⁄Ж, финал (Шымбулак) 14.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Танцы на льду, короткая программа («Алматы Арена») 14.45 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Спринт, М⁄Ж, классический стиль, финальная стадия (ЛБС) 17.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Ж, произвольная программа + награждение («Алматы Арена»). Айза Имамбек 20.00 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ. 10 видов (площадь перед Дворцом Республики) 3 февраля (пятница) 10.00 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Слалом-гигант, Ж, 1-я попытка (Шымбулак) 10.00 ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. 10 км (ЛБС) 10.30 ФРИСТАЙЛ. Параллельный могул, М⁄Ж, квалификация (Шымбулак). Бронзовый призер чемпионата мира-2015, чемпионка Универсиады-2015 Юлия Галышева, чемпион Универсиады-2015 Павел Колмаков 11.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 5 000 м, Ж («Медеу») 12.00 БИАТЛОН. Пасьют, 10 км, Ж (ЛБС). Вишнеская, Райкова и Ко 13.00 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Слалом-гигант, Ж, 2-я попытка (Шымбулак) 13.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 1 000 м, М («Медеу») 14.00 ФРИСТАЙЛ. Параллельный могул, М⁄Ж, квалификация (Шымбулак). Бронзовый призер чемпионата мира-2015, чемпионка Универсиады-2015 Юлия Галышева, чемпион Универсиады-2015 Павел Колмаков 14.00 БИАТЛОН. Пасьют, 12,5 км, М (ЛБС) 14.50 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. М, короткая программа («Алматы Арена»). Бронзовый призер Олимпиады-2014 Денис Тен, Абзал Рахимгалиев 15.30 ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. Прыжок с трамплина К-95 (Комплекс трамплинов) 19.30 ХОККЕЙ. М, Чехия – Казахстан («Халык Арена») 20.00 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ. 8 видов (площадь перед Дворцом Республики) 4 февраля (суббота) 10.00 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Слалом-гигант, М, 1-я попытка (Шымбулак) 11.00 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Смешанный командный спринт, свободный стиль, М⁄Ж, квалификация (ЛБС) 11.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 1 000 м, Ж («Медеу») 13.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 10 000 м, М («Медеу») 13.00 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Смешанный командный спринт, свободный стиль, М⁄Ж, финал (ЛБС) 13.00 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Слалом-гигант, М, 2-я попытка (Шымбулак) 14.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Танцы на льду, произвольная программа + награждение («Алматы Арена») 16.00 ХОККЕЙ. М, ¼ финала («Халык Арена») 16.30 ХОККЕЙ. Ж, ½ финала (Балуан Шолак) 17.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. М, произвольная программа + награждение («Алматы Арена»). Бронзовый призер Олимпиады-2014 Денис Тен 18.00 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА. Смешанные командные соревнования К-95, М⁄Ж + награждение (Комплекс трамплинов) 19.30 ХОККЕЙ. М, ¼ финала («Халык Арена») 20.00 ХОККЕЙ. Ж, ½ финала (Балуан Шолак) 20.00 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ. 4 вида (площадь перед Дворцом Республики) 5 февраля (воскресенье) 10.00 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Параллельная командная гонка 10.00 СНОУБОРД. Слоупстайл, М⁄Ж, квалификация (Шымбулак) 10.30 ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. Командные соревнования по системе Гундерсена. Прыжок с трамплина К-95 + награждение (Комплекс трамплинов) 11.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. Командная гонка, Ж («Медеу») 12.00 БИАТЛОН. Смешанная эстафета, 2*6 км, Ж + 2*7,5 км, М (ЛБС). Вишнеская, Райкова и Ко 13.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. Командная гонка, М («Медеу») 13.00 СНОУБОРД. Слоупстайл, М⁄Ж, финал (Шымбулак) 14.00 ШОРТ-ТРЕК. 1 500 м, М и Ж + награждение (раскаточный каток Дворца спорта им. Балуана Шолака) 15.00 ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. Командные соревнования по системе Гундерсена. Гонка 3*5 км (ЛБС) 16.00 ХОККЕЙ. М, ¼ финала («Халык Арена») 16.30 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА. Командные соревнования, Ж + награждение (Комплекс трамплинов) 17.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Показательные выступления. Денис Тен 19.00 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА. Командные соревнования, М + награждение (Комплекс трамплинов) 19.30 ХОККЕЙ. М, ¼ финала («Халык Арена») 20.00 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ. 7 видов (площадь перед Дворцом Республики) 6 февраля (понедельник) 09.00 КЕРЛИНГ. ½ финала, М и Ж (раскаточный каток «Алматы Арена») 10.00 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Слалом, Ж, 1-я попытка (Шымбулак) 11.00 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Эстафета 3*5 км, Ж (ЛБС). Эстафетная команда лыжниц – серебряный призер Универсиады-2015 11.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. Масс-старт, Ж («Медеу») 11.00 ФРИСТАЙЛ. Ски-кросс, квалификация, М⁄Ж (Шымбулак). Алон Муллаев 13.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. Масс-старт, Ж («Медеу») 13.00 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Слалом, Ж, 1-я попытка (Шымбулак) 13.30 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Эстафета 4*7,5 км, М (ЛБС). Эстафетная команда лыжников – серебряный призер Универсиады-2015 14.00 ШОРТ-ТРЕК. 500 м, М и Ж + награждение (раскаточный каток Дворца спорта им. Балуана Шолака). Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Нурберген Жумагазиев, Мерсаид Жаксыбаев 16.00 КЕРЛИНГ. Матч за бронзу, М и Ж (раскаточный каток «Алматы Арена») 16.30 ХОККЕЙ. Ж, матч за бронзу (Балуан Шолак) 20.00 ХОККЕЙ. Ж, финал + награждение (Балуан Шолак) 20.00 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ. 5 видов (площадь перед Дворцом Республики) 7 февраля (вторник) 09.00 КЕРЛИНГ. Финал, Ж + награждение (раскаточный каток «Алматы Арена») 10.00 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Слалом, М, 1-я попытка (Шымбулак) 11.00 СНОУБОРД. Биг Эйр, М⁄Ж, квалификация (Табаган) 12.00 БИАТЛОН. Масс-старт, 12,5 км, Ж (ЛБС). Вишнеская, Райкова и Ко 13.30 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. 15 км, классический силь, масс-старт, Ж (ЛБС) 13.30 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Слалом, М, 2-я попытка (Шымбулак) 14.00 ШОРТ-ТРЕК. 1 000 м, М и Ж + награждение (2) (раскаточный каток Дворца спорта им. Балуана Шолака). Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Нурберген Жумагазиев, Мерсаид Жаксыбаев 14.00 ФРИСТАЙЛ. Ски-кросс, М⁄Ж, финал (Шымбулак) 14.00 СНОУБОРД. Биг Эйр, М⁄Ж, финал (Табаган) 14.00 КЕРЛИНГ. Финал, М + награждение (раскаточный каток «Алматы Арена») 15.00 БИАТЛОН. Масс-старт, 15 км, М (ЛБС) 16.00 ХОККЕЙ. М, ½ финала («Халык Арена») 18.00 ШОРТ-ТРЕК. Эстафета 3 000 м, Ж, финал + награждение (раскаточный каток Дворца спорта им. Балуана Шолака) 18.35 ШОРТ-ТРЕК. Эстафета 5 000 м, М, финал + награждение (раскаточный каток Дворца спорта им. Балуана Шолака). Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Нурберген Жумагазиев, Мерсаид Жаксыбаев 19.30 ХОККЕЙ. М, ½ финала («Халык Арена») 20.00 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ. 8 видов (площадь перед Дворцом Республики) 8 февраля (среда) 10.00 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. 30 км, классический стиль, М (ЛБС) 11.00 ХОККЕЙ. М, матч за бронзу («Халык Арена») 15.00 ХОККЕЙ. М, финал + награждение («Халык Арена») 19.00 ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ («Алматы Арена»)