Статьи Расписание соревновании 28-й зимней Универсиады (Алматы)

28 января (суббота)



19.30 ХОККЕЙ. М, Казахстан – Китай («Халык Арена»)



20.00 ХОККЕЙ. Ж, Казахстан – Великобритания (Балуан Шолак)



29 января (воскресенье)



19.00 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ («Алматы Арена»)



30 января (понедельник)



09.00 СНОУБОРД. Параллельный гигантский слалом, М⁄Ж, квалификация (Шымбулак)



10.30 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Супергигант, Ж (Шымбулак)



11.00 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. 5 км, классический стиль, Ж (ЛБС). Анна Шевченко, Ольга Манд­рика, Анна Стоян, Ирина Быкова, Анжелика Тарасова, Валентина Эбель, Марина Матросова, Ангелина Шурыга



11.30 ФРИСТАЙЛ. Лыжная акробатика, М⁄Ж, квалификация (Табаган). Призер этапа Кубка мира Жанбота Алдабергенова, Жибек Арапбаева, Маржан Акжигит



12.30 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. 10 км, классический стиль, М (ЛБС). Ринат Мухин, Олжас Климин, Сергей и Александр Малышевы, Иван Люфт, Константин Борцов…



13.00 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ.

Супергигант, М (Шымбулак)



14.00 ФРИСТАЙЛ. Лыжная акробатика, М⁄Ж, финал (Табаган). Призер этапа Кубка мира Жанбота Алдабергенова, Жибек Арапбаева, Маржан Акжигит



14.00 СНОУБОРД. Параллельный гигантский слалом, М⁄Ж, финал (Шымбулак)



20.00 ХОККЕЙ. Ж, Китай – Казахстан (Балуан Шолак)



20.00 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ. 8 видов (площадь перед Дворцом Республики)



31 января (вторник)



09.00 СНОУБОРД. Параллельный слалом, М⁄Ж, квалификация (Шымбулак)



10.00 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Суперкомбинация, Ж,

AC-SG (Шымбулак)



10.30 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Гонка преследования, 5 км, свободный стиль, Ж (ЛБС)



11.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 1 500 м, Ж («Медеу»). В женских забегах в общей сложности примут участие 12 казахстанок



11.00 ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. Индивидуальные соревнования по системе Гундерсена. Прыжок с трамплина К-95 (Комплекс трамплинов). Чингиз Ракпаров и Айбек Али



11.15 БИАТЛОН. Индивидуальная гонка, 15 км, Ж (ЛБС). Серебряный и бронзовый призер юношеских Олимпийских игр-2012 Галина Вишневская, чемпионка Универсиады-2015 Алина Райкова, Дарья Усанова, Анна Кистанова…



11.30 ФРИСТАЙЛ. Лыжная акробатика смешанная команд­ная, квалификация (Табаган)



13.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 5 000 м, М («Медеу»). В мужских забегах в общей сложности примут участие 12 казахстанцев



13.00 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Гонка преследования, 10 км, свободный стиль, М (ЛБС)



13.30 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Суперкомбинация, Ж,

AC-SL (Шымбулак)



14.00 ФРИСТАЙЛ. Лыжная акробатика смешанная команд­ная, финал (Табаган)



14.00 СНОУБОРД. Параллельный слалом, М⁄Ж, финал (Шымбулак)



14.15 БИАТЛОН. Индивидуальная гонка, 20 км, М (ЛБС)



15.30 ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. Индивидуальные соревнования по системе Гундерсена. Гонка, 10 км (ЛБС). Чингиз Ракпаров и Айбек Али



19.30 ХОККЕЙ. М, Казахстан – Швеция («Халык Арена»)



20.00 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ. 11 видов (площадь перед Дворцом Республики)



1 февраля (вторник)



10.00 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Суперкомбинация, М,

AC-SG (Шымбулак)



10.00 СНОУБОРД. Кросс, М⁄Ж, квалификация (Шымбулак)



11.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 3 000 м, Ж («Медеу»)



13.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 500 м, М («Медеу»)



13.30 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Суперкомбинация, М,

AC-SL (Шымбулак)



14.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Ж, короткая программа («Алматы Арена»). Айза Имамбек



17.00 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА. Ж, К-95 + награждение (Комплекс трамплинов). Даяна Ахметвалиева



19.30 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА. Ж, К-95 + награж­дение (Комплекс трамплинов). Сабыржан Муминов и Сергей Ткаченко



20.00 ХОККЕЙ. Ж, Казахстан – Канада (Балуан Шолак)



20.00 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ. 3 вида (площадь перед Дворцом Республики)



2 февраля (среда)



10.30 БИАТЛОН. Спринт, 7,5 км, Ж (ЛБС). Вишнеская, Райкова и Ко



10.30 ФРИСТАЙЛ. Могул, М⁄Ж, квалификация (Шымбулак). Бронзовый призер чемпионата мира-2015, чемпион Универсиады-2015 Юлия Галышева, Павел Колмаков



11.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 500 м, Ж («Медеу»)



12.30 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Спринт, М⁄Ж, классический стиль, квалификация (ЛБС)



13.00 ФРИСТАЙЛ. Могул, М⁄Ж, финал (Шымбулак). Бронзовый призер чемпионата мира-2015 Юлия Галышева, чемпион Универсиады-2015 Павел Колмаков



13.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 1 500 м, М («Медеу»)



13.15 БИАТЛОН. Спринт, 10 км, М (ЛБС)



14.00 СНОУБОРД. Кросс, М⁄Ж, финал (Шымбулак)



14.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Танцы на льду, короткая программа («Алматы Арена»)



14.45 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Спринт, М⁄Ж, классический стиль, финальная стадия (ЛБС)



17.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ.

Ж, произвольная программа + награждение («Алматы Арена»). Айза Имамбек



20.00 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ. 10 видов (площадь перед Дворцом Республики)



3 февраля (пятница)



10.00 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Слалом-гигант, Ж, 1-я попытка (Шымбулак)



10.00 ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ.

10 км (ЛБС)



10.30 ФРИСТАЙЛ. Параллельный могул, М⁄Ж, квалификация (Шымбулак). Бронзовый призер чемпионата мира-2015, чемпионка Универсиа­ды-2015 Юлия Галышева, чемпион Универсиады-2015 Павел Колмаков



11.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 5 000 м, Ж («Медеу»)



12.00 БИАТЛОН. Пасьют, 10 км, Ж (ЛБС). Вишнеская, Райкова и Ко



13.00 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Слалом-гигант, Ж, 2-я попытка (Шымбулак)



13.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 1 000 м, М («Медеу»)



14.00 ФРИСТАЙЛ. Параллельный могул, М⁄Ж, квалификация (Шымбулак). Бронзовый призер чемпионата мира-2015, чемпионка Универсиа­ды-2015 Юлия Галышева, чемпион Универсиады-2015 Павел Колмаков



14.00 БИАТЛОН. Пасьют, 12,5 км, М (ЛБС)



14.50 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. М, короткая программа («Алма­ты Арена»). Бронзовый призер Олимпиады-2014 Денис Тен, Абзал Рахимгалиев



15.30 ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. Прыжок с трамплина К-95 (Комплекс трамплинов)



19.30 ХОККЕЙ. М, Чехия – Казах­стан («Халык Арена»)



20.00 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ. 8 видов (площадь перед Дворцом Республики)



4 февраля

(суббота)



10.00 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Слалом-гигант, М, 1-я попытка (Шымбулак)



11.00 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Смешанный командный спринт, свободный стиль, М⁄Ж, квалификация (ЛБС)



11.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 1 000 м, Ж («Медеу»)



13.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. 10 000 м, М («Медеу»)



13.00 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Смешанный командный спринт, свободный стиль, М⁄Ж, финал (ЛБС)



13.00 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Слалом-гигант, М, 2-я попытка (Шымбулак)



14.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Танцы на льду, произвольная программа + награждение («Алматы Арена»)



16.00 ХОККЕЙ. М, ¼ финала («Халык Арена»)



16.30 ХОККЕЙ. Ж, ½ финала (Балуан Шолак)



17.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ.

М, произвольная программа + награждение («Алма­ты Арена»). Бронзовый призер Олимпиады-2014 Денис Тен



18.00 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА. Смешанные командные соревнования К-95, М⁄Ж + награждение (Комплекс трамплинов)



19.30 ХОККЕЙ. М, ¼ финала («Халык Арена»)



20.00 ХОККЕЙ. Ж, ½ финала (Балуан Шолак)



20.00 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ. 4 вида (площадь перед Дворцом Республики)



5 февраля

(воскресенье)



10.00 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Параллельная командная гонка



10.00 СНОУБОРД. Слоупстайл, М⁄Ж, квалификация (Шымбулак)



10.30 ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. Командные соревнования по системе Гундерсена. Прыжок с трамплина К-95 + награждение (Комплекс трамплинов)



11.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. Командная гонка, Ж («Медеу»)



12.00 БИАТЛОН. Смешанная эстафета, 2*6 км, Ж + 2*7,5 км, М (ЛБС). Вишнеская, Райкова и Ко



13.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. Командная гонка, М («Медеу»)



13.00 СНОУБОРД. Слоупстайл, М⁄Ж, финал (Шымбулак)



14.00 ШОРТ-ТРЕК. 1 500 м, М и Ж + награждение (раскаточный каток Дворца спорта им. Балуана Шолака)



15.00 ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. Командные соревнования по системе Гундерсена. Гонка 3*5 км (ЛБС)



16.00 ХОККЕЙ. М, ¼ финала («Халык Арена»)



16.30 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА. Командные соревнования, Ж + награж­дение (Комплекс трамплинов)



17.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Показательные выступления. Денис Тен



19.00 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА. Командные соревнования, М + награж­дение (Комплекс трамплинов)



19.30 ХОККЕЙ. М, ¼ финала («Халык Арена»)



20.00 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ. 7 видов (площадь перед Дворцом Республики)



6 февраля (понедельник)



09.00 КЕРЛИНГ. ½ финала, М и Ж (раскаточный каток «Алматы Арена»)



10.00 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Слалом, Ж, 1-я попытка (Шымбулак)



11.00 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Эстафета 3*5 км, Ж (ЛБС). Эстафетная команда лыжниц – серебряный призер Универсиа­ды-2015



11.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. Масс-старт, Ж («Медеу»)



11.00 ФРИСТАЙЛ. Ски-кросс, квалификация, М⁄Ж (Шымбулак). Алон Муллаев



13.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. Масс-старт, Ж («Медеу»)



13.00 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Слалом, Ж, 1-я попытка (Шымбулак)



13.30 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Эстафета 4*7,5 км, М (ЛБС). Эстафетная команда лыжников – серебряный призер Универсиа­ды-2015



14.00 ШОРТ-ТРЕК. 500 м, М и Ж + награждение (раскаточный каток Дворца спорта им. Балуана Шолака). Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Нурберген Жумагазиев, Мерсаид Жаксыбаев



16.00 КЕРЛИНГ. Матч за бронзу, М и Ж (раскаточный каток «Алматы Арена»)



16.30 ХОККЕЙ. Ж, матч за бронзу (Балуан Шолак)



20.00 ХОККЕЙ. Ж, финал + награж­дение (Балуан Шолак)



20.00 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ. 5 видов (площадь перед Дворцом Республики)



7 февраля (вторник)



09.00 КЕРЛИНГ. Финал, Ж + награж­дение (раскаточный каток «Алматы Арена»)



10.00 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Слалом, М, 1-я попытка (Шымбулак)



11.00 СНОУБОРД. Биг Эйр, М⁄Ж, квалификация (Табаган)



12.00 БИАТЛОН. Масс-старт, 12,5 км, Ж (ЛБС). Вишнес­кая, Райкова и Ко



13.30 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. 15 км, классический силь, масс-старт, Ж (ЛБС)



13.30 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Слалом, М, 2-я попытка (Шымбулак)



14.00 ШОРТ-ТРЕК. 1 000 м, М и Ж + награждение (2) (раскаточный каток Дворца спорта им. Балуана Шолака). Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Нурберген Жумагазиев, Мерсаид Жаксыбаев



14.00 ФРИСТАЙЛ. Ски-кросс, М⁄Ж, финал (Шымбулак)



14.00 СНОУБОРД. Биг Эйр, М⁄Ж, финал (Табаган)



14.00 КЕРЛИНГ. Финал, М + награж­дение (раскаточный каток «Алматы Арена»)



15.00 БИАТЛОН. Масс-старт, 15 км, М (ЛБС)



16.00 ХОККЕЙ. М, ½ финала («Халык Арена»)



18.00 ШОРТ-ТРЕК. Эстафета 3 000 м, Ж, финал + награж­дение (раскаточный каток Дворца спорта им. Балуана Шолака)



18.35 ШОРТ-ТРЕК. Эстафета 5 000 м, М, финал + награж­дение (раскаточный каток Дворца спорта им. Балуана Шолака). Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Нурберген Жумагазиев, Мерсаид Жаксыбаев



19.30 ХОККЕЙ. М, ½ финала («Халык Арена»)



20.00 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ. 8 видов (площадь перед Дворцом Республики)



8 февраля (среда)



10.00 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. 30 км, классический стиль, М (ЛБС)



11.00 ХОККЕЙ. М, матч за бронзу («Халык Арена»)



15.00 ХОККЕЙ. М, финал + награж­дение («Халык Арена»)



19.00 ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ («Алматы Арена»)