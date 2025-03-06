Расследование крушения самолета в Актау: Бозумбаев встретился с представителем ИКАО

Вице-премьер Канат Бозумбаев провел встречу с директором Европейского и Североатлантического бюро ИКАО Николя Ралло, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина
Канат Бозумбаев выразил признательность ИКАО за постоянную поддержку по вопросам сотрудничества с Казахстаном и поблагодарил за своевременное направление независимого эксперта Тормодура Тормодссона на место крушения судна Azerbaijan Airlines.
«От имени правительства выражаю лично Вам нашу искреннюю признательность за постоянную поддержку, оказываемую нам, в том числе за поддержку наших инициатив. С целью полного завершения данного расследования, мы продолжим взаимодействие с ИКАО», — сказал Канат Бозумбаев.
Вице-премьер отметил, что с первых дней авиакатастрофы Казахстан был нацелен на объективное и всестороннее расследование.
В свою очередь Николя Ралло высоко оценил предварительный отчет о расследовании крушения самолета авиакомпании «Azerbaijan Airlines», проведенный и опубликованный Казахстаном в короткие сроки.
«Хочу отметить Казахстан и всю Комиссию по расследованию за их усилия, которые позволили завершить этот предварительный отчет менее чем за 1,5 месяца после катастрофы. Я призываю вас продолжать обеспечивать полное соблюдение Конвенции о международной гражданской авиации на протяжении всего процесса расследования», — подчеркнул Николя Ралло.
Напомним, что итоговый отчет по расследованию авиакатастрофы в Актау будет опубликован до конца текущего года в соответствии с Чикагской конвенцией.
25 декабря самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау. На борту самолета находилось 67 человек, из них 5 членов экипажа. Погибло 38 человек.
Как сообщалось ранее, создана правительственная комиссия по расследованию причин авиапроисшествия.