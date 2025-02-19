Расследование причин аварии на шахте «Жомарт» должны завершить за 10 дней

Происшествия,Правительство
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Работа на шахте приостановлена

Фото: пресс-служба правительства РК

Открывая заседание, премьер-министр Олжас Бектенов выразил соболезнования семьям погибших в шахте в области Ұлытау и заслушал отчет о работе правительственной комиссии, сообщает Kazpravda.kz

«От имени gравительства выражаю соболезнования родным и близким рабочих, погибших в результате обрушения в шахте. Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь. Соответствующие службы работают на месте»,  — отметил Олжас Бектенов.

По поручению главы государства работает Правительственная комиссия для расследования причин аварии и устранения последствий. О проводимой работе заслушан отчет заместителя премьер-министра Каната Бозумбаева.

«Необходимо провести тщательное расследование причин происшествия, ликвидировать все последствия. Канат Алдабергенович, регулярно докладывайте о проводимой работе», — подчеркнул глава кабмина.

Работа на шахте приостановлена. Созданы две специальные подкомиссии: одна должна выяснить причины возникновения аварии, вторая выявить какие были нарушения техники безопасности. Подкомиссии должны завершить свою работу в течение 10-ти дней.

Результаты расследования будут представлены по завершению работы комиссии.

Напомним, 17 февраля на руднике «Жомарт» ТОО «Корпорация Казахмыс» Жанааркинского района области Ұлытау произошло обрушение горной массы в шахте. Погибло 7 человек. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким рабочих. Создана правительственная комиссия.

По факту ЧП на руднике возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ».

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