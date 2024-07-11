Миллиард тенге неэффективно потратили при посадке деревьев в Туркестанской области

Возбуждено два уголовных дела по растрате бюджетных денег, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру области

Фото иллюстративное Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Постановлением акима области коммунальному государственному учреждению «Жасыл Аймак» из земель лесного фонда, для создания зеленого пояса на праве постоянного пользования, предоставлен земельный участок площадью 103 га.

«В ходе проведенной проверки на предмет законности расходования бюджетных средств выявлены факты подписания руководителями учреждения документов, подтверждающих расход бюджетных средств без их фактического исполнения на сумму более 24 млн тенге при посадке 3 тыс. саженцев саксаула, с приживаемостью в 56%, тогда как на данной территории растут лишь дикие деревья», – сообщили в ведомстве.

Кроме того, выявлены факты неэффективного освоения средств свыше 1 млрд тенге при посадке лесных насаждений, использования удобрений, полива, установки трансформаторов на непригодных к посеву земельных участках.

По данным фактам прокуратурой возбуждены 2 уголовных дела по статье 189 Уголовного Кодекса РК, с передачей материалов для проведения досудебных расследований в Департамент Агентства РК по противодействию коррупции по Туркестанской области.