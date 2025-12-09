Район бьет рекорды

Адреса успеха
7
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

На брифинге аким райо­на Магжана Жумабае­ва Рустем Смагулов представил результаты работы, которые специалисты назвали лучшим набором показателей за десятилетие: рекорды урожайности, мощные инвестиции, запуск крупнейшей молочной фермы и оживающая промышленность.

фото акимата СКО

– Такие темпы впечатляют даже меня, – признался аким района.

Первую часть брифинга Рустем Смагулов посвятил аграрной отрасли, и не случайно.

– Мы получили лучшую урожайность за 10 лет – более 26 центнеров с гектара. И это не предел! В пяти хозяйствах результат достиг 30–43 центнеров. Такие цифры вдохновляют. Главное – аграрии получили рекордную поддержку – за 10 месяцев в экономику района вложено 18,6 миллиарда тенге, причем три четверти – частные деньги. Это показатель доверия. Частник не пойдет туда, где нет перспектив, – заметил Рустем Смагулов.

Одним из символов перемен стало восстановление простаивавшего предприятия «Атнесс Зерно», куда вошел инвестор из Китая. Производство кормовой муки там собираются увеличить в десять раз. Но самый мощный проект – это запуск молочно-товарной фермы на 10 тыс. голов в селе Советское, которая обещает стать одной из ключевых точек роста агропромышленного сектора СКО.

– Это крупнейший объект не только в Казахстане, но и во всей Центральной Азии. Первая партия нетелей голштинской породы уже завезена из-за рубежа, – сообщил аким.

Район меняет инфраструктуру. Например, здесь завершена реконструкция 104 км водопроводов на сумму 4,8 млрд тенге. Построены и готовятся к сдаче 14 квартир для семей из социально уязвимых слоев населения. Высажено 53 тыс. деревьев.

– Это тоже рекорд, и мы будем продолжать, – заверил аким. – Темпы хорошие. Но важно другое – мы видим, куда идем, реализуем проекты, которые будут работать не один год. Это инвестиции в будущее района.

#итоги #СКО #брифинг

