Районный акимат волокитил проект и необоснованно отказывал инвестору

Закон и Порядок
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Венера Баталова
корреспондент

Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мерами прокуратуры Бурабайского района Акмолинской области защищены права инвестора, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Как сообщается, в прокуратуру района обратился директор ТОО «Минеральные источники», который выразил несогласие с отказами акимата района в предоставлении в аренду земельных участков, для реализации проекта «Строительство завода по производству питьевой бутилированный воды», с суммой инвестиции свыше 5 млрд тенге.

Инвестор был включен в Единую карту индустриализации. Получив все необходимые разрешительные документы, обратился в акимат за предоставлением земельных участков. Однако больше месяца местными исполнительными органами отказывалось в предоставлении участков со ссылкой на неполный перечень документов.

Изучением материалов установлено, что отказы были необоснованными, поскольку МИО руководствовалось не теми Правилами предоставления земельных участков.    

В итоге по акту надзора отказы признаны незаконными, инвестору предоставлены 2 участка площадью 7 га для реализации проекта. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, добавили в надзорном органе.

На прошлой неделе на заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов  отметил, что госорганы должны оперативно решать вопросы бизнеса, а не создавать преграды.

#акимат #прокуратура #права #инвестор

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