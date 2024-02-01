«Разрабатывать госсервисы станет так же легко, как собирать Lego» – Багдат Мусин

Технологии, Госуслуги
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Объединить все действующие компоненты в единую KazTech намерено Минцифры. Это позволит сократить время от начала разработки до конечного запуска любого госсервиса, заявил глава МЦРИАП Багдат Мусин, передает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По оценке министерства, около 40% в среднем в каждом проекте есть автоматизация схожих процессов и требований. 

– Переиспользование готовых компонентов снизит затраты на разработку, унифицирует подходы. Что самое главное, сократит time 2 market сервисов. Это станет легко и доступно так же, как собрать лего со своим ребенком, – сказал Багдат Мусин в ходе форума Digital Almaty 2024.

Он отметил, что показатели электронного правительства растут из года в год. В 2023 году оказано онлайн 50 млн услуг, 92% услуг доступны гражданам буквально из дома. Также постоянно ведётся работа над реализацией проактивных услуг, на данный момент их уже 46 видов, за год оказано более 2 млн раз.

– Являясь одним из лидеров по Govtech, мы видим за собой ответственность делиться нашими компетенциями и даже готовыми продуктами. Так, в 2023 году были переданы Республике Таджикистан 3 системы, – сказал Багдат Мусин.

Также глава Минцифры в своей речи отметил, что на сегодня 45 сервисов и государственных услуг доступны казахстанцам через приложения банков второго уровня. К примеру, самые популярные из них – продажа авто онлайн. По его словам, если раньше менее 10% сделок проходили онлайн, то сейчас, после реинжиниринга госуслуги и ее вывода в приложения банков, доля онлайн продаж выросла до 75%.

По данным министерства, в Казахстане мобильным приложением eGov mobile пользуются более 4 млн человек ежемесячно.

#разработка #цифровизация #электронное правительство #госсервисы

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