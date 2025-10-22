В рамках реализации поручений Президента РК Касым-Жомарта Токаева, озвученных в Послании «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию» в Казахстане продолжается активная работа по развитию системы образования и подготовке квалифицированных кадров. Правительство делает акцент на повышении доступности и качества обучения на всех уровнях — от дошкольного воспитания до высшего образования и науки, передает корреспондент Kazpravda.kz

Дошкольное образование

С начала 2025 г. в Казахстане были открыты 303 новые дошкольные организации на 26,6 тыс. мест. Все дети из социально уязвимых категорий обеспечены бесплатным питанием. Для родителей, чьи дети не посещают детские сады, функционируют более 5,5 тыс. консультационных пунктов.

Внедряется ваучерный механизм финансирования по принципу «деньги следуют за ребенком»: пилотным проектом охвачены 20 городов и 7 районов, участвуют почти 4,8 тыс. дошкольных организаций, выдано более 671 тыс. ваучеров. Благодаря этому очередь в детские сады снизилась почти наполовину.

Среднее образование: строительство и обновление школ

В 2024–2025 гг. введено в эксплуатацию 359 школ на более чем полмиллиона мест, включая 173 школы в рамках проекта «Келешек мектептері». С начала текущего года построено 102 школы (на 153,8 тыс. мест), из которых 68 — в рамках проекта, а 34 — за счет внебюджетных источников. До конца года планируется открыть еще 92 школы, включая 44 в рамках проекта.

Комплексная реновация 245 школ создаст комфортные условия для обучения более чем 95 тыс. учеников. Капитальные ремонты уже завершены в 132 школах, работы продолжаются в 104 учреждениях, часть объектов будет завершена до конца года, а часть — в рамках двухгодичных проектов до 2026 года.

Дополнительное образование

За девять месяцев 2025 года охват дополнительным образованием вырос до 87,2% школьников, при этом бесплатные кружки и секции посещают 62% учеников — на 10% больше, чем в прошлом году. Сеть организаций дополнительного образования выросла на 25% и насчитывает более двух тыс. единиц.

В ряде городов реализуется пилотный цифровой проект, который фиксирует посещаемость и обеспечивает прозрачность работы кружков и секций.

Отдых и оздоровление детей

В этом году охват детей отдыхом и оздоровлением вырос на 200 тыс. — до 3,4 млн. Функционируют более десяти тыс. пришкольных лагерей и 192 загородных оздоровительных центров. До 2027 г. планируется открыть еще 50 новых центров. С 2026 г. вводится лицензирование образовательных и оздоровительных услуг, что повысит качество отдыха детей.

Питание

Бесплатным горячим питанием обеспечены 1,7 млн школьников: более 1,4 млн — начальные классы, 340 тыс. — дети из категорий социально уязвимых семей. В дошкольных организациях питанием охвачено более 99 тыс. детей из этой категории.

С сентября 2025 г введен новый стандарт питания, который увеличивает долю овощей и фруктов, снижает содержание соли, сахара и жиров и исключает продукты с ненатуральными добавками. Контроль за качеством питания осуществляется с помощью внезапных проверок.

Защита прав детей

В регионах работают 20 центров психологической поддержки, предоставивших более 23 тыс. индивидуальных консультаций. В школах размещены QR-коды контакт-центра «111», через который с начала года помощь получили более 90 тыс. детей.

Введена новая форма семейного устройства — приемная профессиональная семья, на поддержку которой выделено 1,5 млрд тенге. Численность специалистов органов опеки выросла с 303 до 1 006 человек.

Программа «Нацфонд – детям»

Программа формирует накопительный образовательный капитал для несовершеннолетних детей. В 2025 году несовершеннолетним гражданам Казахстана было начислено более $100 каждому. Уже подано почти 186 тыс. заявок на использование средств на образование и улучшение жилищных условий, из которых выполнено более 156 тыс. на общую сумму более $22,9 млн.

Техническое и профессиональное образование

В 2025–2026 учебном году принято 189 тыс. абитуриентов, из которых 145 тыс. — по госзаказу. Все выпускники 9-х классов обеспечены бесплатным обучением по востребованным специальностям, включая машиностроение, IT, энергетику и строительство.

Дуальное обучение охватывает 108 тыс. студентов, к концу года планируется увеличить число до 135 тыс. Более 50 международных соглашений с колледжами Китая, Германии, Франции, Турции, Южной Кореи, Финляндии, Канады, Сингапура, Италии, Великобритании и Швейцарии по вопросам академической мобильности, международной отраслевой аккредитации и других видов стратегического партнерства также способствует обеспечению качества образования и трудоустройство выпускников.

Вся эта работа приносит ощутимые результаты. Национальная сборная добилась хороших результатов на международном чемпионате по профессиональному мастерству Euroskills Herning 2025, прошедшем в Дании. Завоевано 7 медальонов отличия в 5 компетенциях: веб-технологии, мехатроника, графический дизайн, сетевое и системное администрирование, инженерный дизайн CAD и номинация «Лучший в нации».

Для поддержки представителей рабочих специальностей запущена льготная ипотека «Наурыз жұмыскер». По состоянию на 22 сентября в рамках программы выдано более 1,9 тыс. займов на сумму 46,5 млрд тенге.

Высшее образование

На 2025–2026 учебный год выделено более 93 тыс. грантов. Размер стипендий вырос почти в два раза. Вводятся новые общежития, а с 2018 года дефицит мест сокращен на 72,5%. Созданы филиалы зарубежных вузов, 20 казахстанских вузов вошли в рейтинг QS WUR 2026, пять — в рейтинг Times Higher Education, а Назарбаев Университет впервые вошел в топ-500.

Международная интеграция и искусственный интеллект

Казахстан активно интегрируется в мировое образовательное пространство и развивает подготовку специалистов в области искусственного интеллекта. Уже обучено более 440 тыс. студентов, внедрена программа AI-Sana.

Наука и коммерциализация

Satbayev University получил технический селен высокой чистоты, а ученые Назарбаев Университета разработали материалы для литий-ионных аккумуляторов с потенциальным объемом производства на $40 млрд. Запущены новые исследовательские центры, заключено 62 договора по коммерциализации проектов, частные инвестиции достигли 20,4 млрд тенге, в перспективе ожидается привлечение еще 8,8 млрд тенге. Доля частного софинансирования к завершению проектов вырастет до 32%.

Внедряется механизм финансирования НИОКР за счет централизации отчислений недропользователей через бюджет.