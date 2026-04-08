Переговоры прошли с акцентом на торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, а также реализацию совместных проектов в энергетике и промышленности

Фото: пресс-служба правительства РК

Первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр провел встречу со специальным посланником – руководителем Администрации Президента Республики Корея Кан Хун Шиком и министром торговли, промышленности и ресурсов Республики Корея Ким Чон Кваном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества с акцентом на торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, а также реализацию совместных проектов в энергетике и промышленности.

Также рассмотрены перспективы расширения инвестиционного сотрудничества, включая участие корейских компаний в проектах нефтегазовой отрасли, горно-металлургического комплекса и развитии атомной энергетики.

Стороны обсудили подготовку очередного заседания Межправительственной комиссии.

По итогам встречи подтверждена взаимная готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства и реализации совместных инициатив.