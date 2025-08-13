Развитие транспортной инфраструктуры и социальные вопросы обсудил сенатор Султанбек Макежанов в Алматы

Парламент
10
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Депутат Сената Парламента РК Султанбек Макежанов совместно с депутатами городского маслихата ознакомился с ходом строительства третьего пускового комплекса второго этапа первой линии метрополитена - от станции «Бауржана Момышулы» до станции «Калкаман» в городе Алматы, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Сената РК

Депутатам рассказали о финансировании, этапах и сроках реализации проекта. Они посетили готовые участки, спустились в тоннель, изучили технологию проходки и укладки путей, а также темпы строительства.

Сенатор подчеркнул, что строительство новых станций метрополитена - это насущная необходимость для Алматы, особенно в условиях высокой транспортной нагрузки.

«В часы пик улицы Алматы перегружены, пробки становятся серьёзным испытанием для горожан. Метро способно снять значительную часть этой нагрузки, обеспечив быстрый и удобный доступ к разным районам города. Это не просто инфраструктурный проект - это решение, которое напрямую влияет на качество жизни и экономическую активность мегаполиса», - отметил Султанбек Макежанов.

Кроме того, парламентарий встретился с председателем Общественного совета города Алматы, с которым обсудилключевые вопросы социально-экономического развития города, меры по повышению качества жизни горожан, а также актуальные проблемы, требующие оперативного решения.

Вместе с тем, сенатор посетил «Дом социальных услуг», где ознакомился с деятельностью учреждения, направленного на повышение качества предоставляемых социальных услуг, развитие системы поддержки населения и реализацию программ социального развития.

На встрече с жителями города сенатор обсудил вопросы жилищно-коммунального хозяйства, занятости, образования и здравоохранения, а также выслушал предложения по их решению, отметив, что эффективное взаимодействие власти и граждан позволяет находить реальные и своевременные решения актуальных проблем.

#Сенат #Алматы #депутат #регион

Популярное

Все
Как будет расти Караганда
Уборка началась на севере страны
Путь к прогрессу лежит через тесную связь науки и производства
Рожденная степным ветром
Сталь «учат» держать удар
Чистую воду в каждый дом
В честь тех, кто воплотит мечты
Меню и чеки без ошибок
Принципы равных возможностей
Сила перемен
Создать инструменты профилактики
Укрепляя сотрудничество
Производство китайских грузовиков HOWO локализуют в Сарани
Комфортный путь в мир знаний
Запаслись топливом
Думай, прежде чем публиковать
Чтобы у людей была вода
Стратегический ресурс экономики
Создан цифровой штаб
У нас на районе
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Незаконные постройки снесут в Уральске
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Модернизация на особом контроле
Спешите на ярмарки!
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Восьмилетний мальчик чинит мобильные телефоны в Туркестанской области
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
Всеобщее декларирование в Казахстане: кого оно касается и что изменилось?
Небезопасные электрочайники изымают из казахстанских магазинов
День строителя
Диалог, основанный на традициях
Да здравствует Кароль: новый президент Польши вступил в должность
Министр проверил обеспечение аграриев поливной водой
Этнический казах из Франции представил в Париже парфюм Kiz Jibek
Джей Ло в Алматы: что важно знать перед концертом
На юниорском первенстве планеты
Стимул для новых достижений
В Караганде подорожает проезд в автобусе
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции

Читайте также

Cенаторы ознакомились с инфраструктурными объектами в облас…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]