Депутатам рассказали о финансировании, этапах и сроках реализации проекта. Они посетили готовые участки, спустились в тоннель, изучили технологию проходки и укладки путей, а также темпы строительства.

Сенатор подчеркнул, что строительство новых станций метрополитена - это насущная необходимость для Алматы, особенно в условиях высокой транспортной нагрузки.

«В часы пик улицы Алматы перегружены, пробки становятся серьёзным испытанием для горожан. Метро способно снять значительную часть этой нагрузки, обеспечив быстрый и удобный доступ к разным районам города. Это не просто инфраструктурный проект - это решение, которое напрямую влияет на качество жизни и экономическую активность мегаполиса», - отметил Султанбек Макежанов.

Кроме того, парламентарий встретился с председателем Общественного совета города Алматы, с которым обсудилключевые вопросы социально-экономического развития города, меры по повышению качества жизни горожан, а также актуальные проблемы, требующие оперативного решения.

Вместе с тем, сенатор посетил «Дом социальных услуг», где ознакомился с деятельностью учреждения, направленного на повышение качества предоставляемых социальных услуг, развитие системы поддержки населения и реализацию программ социального развития.

На встрече с жителями города сенатор обсудил вопросы жилищно-коммунального хозяйства, занятости, образования и здравоохранения, а также выслушал предложения по их решению, отметив, что эффективное взаимодействие власти и граждан позволяет находить реальные и своевременные решения актуальных проблем.