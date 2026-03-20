Развивать оборонно-промышленный комплекс

Армия
5
Лилия Мухитова

В Национальном военно-патриотическом центре прошло совещание под руководством заместителя министра обороны ­генерал-майора ­Шайх-Хасана Жазыкбаева с участием представителей Министерства промышленности и строительства, руководителей отечественных предприятий ОПК и силовых структур. Как сообщается на сайте Министерства обороны РК, рассмотрены вопросы развития отечественного оборонно-промышленного комплекса и ход выполнения государственного оборонного заказа.

фото с сайта Министерства обороны РК

– Оборонно-промышленный комплекс – составная часть государства, стратегически важная отрасль, обеспечивающая национальную безопасность, дающая импульс развитию различных отраслей экономики. В его составе отечественные предприятия и организации по производству вооружения, военной и специальной техники, а также научно-исследовательские институты, – отметил Шайх-Хасан Жазыкбаев.

Он также добавил, что сегодня наблюдается прогресс в создании современных образцов бронетехники, автомобильной и специальной техники, развитии сервисного обслуживания выпускаемой продукции военного назначения и ремонтной базы.

В рамках военно-техни­ческого сотрудничества Министерство обороны прилагает усилия в организации взаимодействия по производству вооружения и военной техники на базе отечественных предприятий ОПК. В частности, вносятся предложения по локализации производства беспилотных летательных аппаратов различных типов, средств радиоэлектронной борьбы и бронированных колесных машин различного назначения.

Особое внимание замес­титель министра обороны обратил на условия выполнения государственного оборонного заказа, принятие комплекса мер по его своевре­менному и качественному исполнению. Подводя итоги совещания, он поставил перед представителями ОПК задачи на предстоящий период с учетом экономическо­го обеспечения обороны государства.

#совещание #ОПК #Министерство обороны

