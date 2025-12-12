Соответствующие поправки по налогообложению палата приняла на пленарном заседании под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова.

С дополнениями в Налоговый кодекс по воп­росам налогообложения энергопроизводящих организаций, находящихся в коммунальной собственности, коллег ознакомил инициатор поправок, мажилисмен Едил Жанбыршин. Он уточнил, что в рамках закона предлагается освободить от налогообложения субсидии, получаемые такими организациями. Это позволит полностью использовать средства, выделенные в рамках государственной поддержки, например, на погашение кредиторской задолженности или развитие предприятия.

– В настоящее время значительная часть господдержки в виде субсидий, выделяемых коммунальным организациям по производству электрической энергии, воды (дистиллята) и теп­ловой энергии, вместо того чтобы направляться на такие цели, как погашение задолженностей, вновь возвращается в бюджет в форме налоговых платежей. В таком случае уплата КПН фактически приводит к возврату в бюджет средств, выделенных государством. Это снижает эффективность оказываемой господдержки, – подчерк­нул Едил Жанбыршин.

Законом предусматривается, что государственная помощь (в том числе субсидии из резерва Правительства и местных исполнительных органов, гранты) не будет рассматриваться в качестве дохода для энергопроизводящих организаций, 100% акций которых находятся в государственной собственности. А затраты, покрытые за счет такой помощи, не подлежат вычету при налогообложении.

Руководитель рабочей группы Берик Бейсенгалиев сообщил, что планируемые к внесению в действующий Налоговый кодекс дополнения распространяются ретроспективно с 1 января 2024 года. По словам депутата, в новом Налоговом кодексе аналогичные нормы предусмотрены на трехлетний период начиная с 1 января 2026 года.

В ходе обсуждения депутаты подняли ряд воп­росов. Так, Еркин Абил встревожен ситуацией на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК). Предприятие задолжало за товарный газ, без которого его работа невозможна. Более того, на предприятии требуется обновление оборудования.

– Долг – 20 миллиардов тенге. В 2024 году для этой компании из резерва Правительства выделяли 5 миллиардов тенге, в этом году – еще 5 миллиардов тенге. Сейчас мы рассматриваем освобождение предприятия от уплаты КПН, за два года это уже два миллиарда тенге. Почему сложилась такая финансовая ситуация на предприятии? Есть ли план оздоровления или мы каждый год будем выделять средства из бюджета? – спросил депутат.

Отвечая на этот вопрос, вице-министр энергетики Сунгат Есимханов в качестве основных факторов проблемы считает сдерживание тарифов по тепловой энергии и воде.

– Мы в последние два года занимаемся этой работой совместно с коллегами из Министерства нацэкономики. Поэтому мы увеличили ремонтный фонд МАЭК с 6 миллиардов тенге в 2023 году до 15 миллиардов в 2025 году, что обеспечило более устойчивую работу предприятия, доходы. По обновлению: сейчас реализуется большой проект на МАЭК – строительство парогазовой установки в 160 мегаватт, которая позволит снизить себестоимость и увеличить доходную часть. Мы ожидаем ее ввод в первом полугодии 2027 года. Поэтому ежегодное выделение средств не предусматривается, – заверил вице-министр.

В ходе заседания во втором чтении был принят закон с изменениями и дополнениями по вопросам охранной деятельности, инициированный депутатами Мажилиса по поручению Главы государства. Как рассказал руководитель рабочей группы Магеррам Магеррамов, поправками уточняются требования законодательства в части прав субъектов охранной деятельности и оборота оружия. Закон устанавливает новые обязанности: предоставление обязательной отчетности в уполномоченный орган, а также уведомление о приостановлении или возобновлении деятельности в течение 5 рабочих дней. Вводятся обязательные требования к руководителям филиалов и представительств частных охранных организаций, а также к рядовым сотрудникам охраны.

Другой нормой вводится понятие «военизированная железнодорожная охрана» – это юридическое лицо, контрольный пакет акций которого принадлежит национальному холдингу или национальной железнодорожной компании. Ее задачей будет обеспечение непрерывной охраны грузов и объектов на транзитных железнодорожных маршрутах. Отдельным блоком поправок совершенствуется порядок жилищного обеспечения и осуществления жилищных выплат сотрудникам правоохранительных органов, а также специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащим.

Мажилис также ратифицировал Соглашение между правительствами Казахстана и Монголии о сотрудничестве в пенсионной сфере. Его депутатам представила и. о. министра труда и социальной защиты населения Виктория Шегай.

Выступая с содокладом, руководитель рабочей группы Нурлан Ауесбаев отметил, что соглашение направлено на обеспечение пенсионных прав граждан Казахстана и Монголии. При переезде их трудовой стаж, накопленный на территориях обоих государств, будет признаваться и засчитываться при назначении пенсионных выплат. Кроме того, при переезде в Монголию казахстанцам будет обеспечен перевод их накопительной пенсии из Единого накопительного пенсионного фонда. Реализация соглашения будет способствовать дальнейшему развитию международного сотрудничества, укреплению социальных гарантий и прав граждан, а также усилению взаимного доверия между двумя странами.

В завершение пленарного заседания мажилисмены направили 18 депутатских запросов государственным органам по актуальным социальным и экономическим темам.