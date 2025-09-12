Редкие рукописи пополнили фонд Нацбиблиотеки

Культура,История
52
Дана Аменова
специальный корреспондент

Также состоялась презентация труда Султана Али Тибба аль-Хорасани «Лечебная традиция»

Фото: пресс-служба Минкультуры

В фонд Национальной библиотеки РК официально передали ценные рукописи из личного собрания общественного деятеля и хранителя культурного наследия Акана Танжарыкулы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры 

По данным ведомства, церемония передачи состоялась в рамках II заседания Ассоциации казахстанских манускриптоведов.

В мероприятии приняли участие известные отечественные ученые в области манускриптоведения и востоковедения, сотрудники библиотеки, а также молодые исследователи. Цель встречи – системное исследование, сохранение и введение в научный оборот рукописного наследия Казахстана.

Кроме того, обсуждались методологические и правовые основы исследований, определялись современные тенденции развития науки о рукописях, а также рассматривались пути углубления профессиональных связей между отечественным и международным научным сообществом.

В ходе заседания участники выступили с докладом на тему «Государственные и частные рукописные фонды Казахстана: научно-практическое значение, законодательные и правовые вопросы». В докладах были обозначены актуальные проблемы, возникающие при хранении и использовании рукописей, а также подчеркнута необходимость их научного и правового решения.

Кроме того, состоялась презентация труда Султана Али Тибба аль-Хорасани «Лечебная традиция», изданного по инициативе Научно-исследовательского центра «Письменное наследие и духовная культура» при Казахском национальном университете имени аль-Фараби.  

#архив #фонд #рукописи #Нацбиблиотека

