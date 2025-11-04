– Начало динамичному развитию данного направления было положено в 2010 году, когда на территории области ввели в экс­плуатацию первые два источника мощностью 2 мегаватта. Спустя пять лет число электростанций возросло до девяти. Их суммарная генерирующая мощность на тот момент составила 114 мегаватт. Еще через шесть лет в регио­не работали уже 17 объек­тов по получению экологически чистой энергии. Их общая мощность достигла 387,8 мегаватта, – рассказал в ходе брифинга на площадке региональной службы коммуникаций руководитель областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Галым Исаков.

В настоящее время в регионе действуют 22 электростанции, которые выдают 571,3 МВт зеленой энергии. Среди них 10 вет­ряных, шесть солнечных и шесть гидроэлектростанций. За девять месяцев текущего года выработка электроэнергии составила 602,1 млн киловатт-часов.

– За последние четыре года в регионе осуществлен ряд проектов по сооружению объектов как большой, так и малой мощности. К примеру, в 2021 году вошел в строй один из крупнейших ВИЭ – Жанатасская ветряная электростанция мощностью 100 мегаватт. Проект обошелся в 49 млрд тенге. Также введена в строй вторая очередь гидроэлектростанции на водохранилище Тасоткель мощностью 9,2 мегаватта, – сообщил глава регионального профильного ведомства.

По словам эксперта, годом позже был осуществлен ряд других значимых проектов. Это строительство солнечной электростанции AEC ASA мощностью 50 МВт в Жамбылском районе, а также трех ветряных электростанций – «Шенгельды», «Шенгельды-2» и «Новатэкс ЭС» по 4,5 МВт каждая – в Таласском районе.

В прошлом году в Сарысуском районе завершено сооружение Шокпарской ВЭС мощностью 100 МВт. Это еще один шаг к формированию энергетики нового поколения, основанной на возобновляемых природных ресурсах и современных технологиях.

И на этом работа по наращиванию выработки зеленой электроэнергии не будет прекращена. Ведь данное направление является одним из наиболее перспективных, выгодных и важных. Особенно если учитывать благоприятные природно-климатические условия региона для эксплуатации установок, генерирующих энергию за счет силы воздушных потоков. Благодаря этому ресурсу в ближайшие годы планируется осуществление двух масштабных проектов.

В Мойынкумском районе в 2028 году появится ветряная электростанция мощ­ностью 1 ГВт, которую построит ТОО «Total Eren» (Франция). Годом позже на территории Сарысуского и Таласского районов начнет действовать ВЭС аналогичной мощности от другого инвестора – компании Masdar из Объединенных Арабских Эмиратов.

– С учетом потенциала размещения солнечных, ветряных и гидроэлектростанций в регио­не разработана Прогнозная карта развития возобновляемых источников энергии на период до 2030 года. Согласно плану, уже к 2028-му количество объек­тов ВИЭ будет доведено до 25. Их совокупная мощность составит 2,5 гигаватта. В целом реализация всех намеченных проектов позволит обеспечить область качественным электроснабжением и перейти на использование зеленой энергии без ущерба для экологии, – зак­лючил Галым Исаков.

Развитие сети объектов альтернативной энергии открывает перед жамбылцами новые возможности – от привлечения инвестиций и создания рабочих мест до укрепления энергетичес­кой безопасности и внедрения передовых технологий. Природные условия региона – постоянные ветры, большое количество солнечных дней в году и наличие водных ресурсов – создают идеальные предпосылки для того, чтобы в перспективе область и дальше развивалась как центр зеленой энергетики.