Региональная коалиция создана в Карагандинской области

Конституционная реформа
123
Айман Аманжолова
корреспондент

В Карагандинской области официально стартовала деятельность региональной коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!», созданная для широкого общественного обсуждения и разъяснения положений проекта Новой Конституции, а также для разъяснения ее ключевых положений населению области. Инициатива направлена на усиление открытого диалога с гражданами и вовлечение общества в процесс государственных преобразований, передает Kazpravda.kz

Коалиция объединила ведущие общественно-политические силы, представителей политических партий, экспертное сообщество и общественные организации, представляющие интересы миллионов граждан страны. В ходе общенационального заседания было подчеркнуто, что Новая Конституция должна стать фундаментом справедливого и современного государства, обеспечить политическую модернизацию и расширить участие граждан в принятии государственных решений.

Особое внимание в проекте Конституции уделено укреплению роли личности, развитию образования, науки и инноваций как ключевых драйверов будущего прогресса. Эти направления рассматриваются как основа устойчивых реформ и стратегического развития страны.

В состав коалиции вошли общественные объединения, молодежные организации и эксперты. Запланированы тематические встречи, открытые обсуждения, выездные мероприятия и другие форматы, направленные на повышение информированности населения о положениях проекта Новой Конституции.

В состав коалиции Карагандинская область вошли 95 участников. Запланировано 858 мероприятий и общественных акций, направленных на широкое информирование населения региона.

#Казахстан #реформа

Популярное

Все
О чем поведает Рашид ад-дин?
Демократический механизм запущен
Закон Республики Казахстан
Новый этап Справедливого Казахстана
В Правительстве рассмотрели эпидситуацию по кори
Про город, людей, Ишим
Стратегическая платформа для диалога
Межцивилизационный диалог
Свести риски к минимуму
Региональная платформа «Зеленая школа» разрабатывается по инициативе Казахстана
Vogue назвал главный модный тренд на весну 2026 года
Драмы на склонах, надежды на льду
Триумф казахстанского спецназа на UAE SWAT Challenge – 2026 и торжественная встреча победителей в Астане
Конституция, которая задает новый вектор развития страны – Карин о новом Основном законе РК
Три новые жизни
Превратить ИИ в двигатель роста
Формируя пространство общественного согласия
«Первое счастье мое – это мой народ...»
Если это любовь
К развитию – через конкуренцию и креативность
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Обманутые жители Талгара борются за свои права
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
В заказчиках недостатка нет
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Астау из Кокшетау: традиции в каждой детали
Для водных ресурсов предусмотрят аудит
От водородной энергетики до умных сетей
От стихийной торговли – к уличным стандартам
Расширение гарантий прав и свобод человека обсудили в КазНУ в рамках новой Конституции
Казахстан получил право проведения X зимних Азиатских игр 2029 года
Дизайн TikTok, вызывающий привыкание, нарушает законодательство ЕС - Еврокомиссия
Димаш встретил премьеру продюсерского проекта вместе с алматинскими зрителями
PhishGuard AI – умная защита от фишинга
Академики страны призвали граждан поддержать проект новой Конституции
Астана принимает Кубок Дэвиса
Рассмотрены некоторые нормы налогообложения
Целостный, понятный, исторически значимый документ
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан

Читайте также

Студенческое сообщество выступило в поддержку новой Констит…
Научная общественность поддержала Коалицию «За Народную Кон…
Ашимбаев: Референдум по Конституции – это важный шаг к демо…
В Алматы члены общенациональной коалиции встретились с твор…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]