В Карагандинской области официально стартовала деятельность региональной коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!», созданная для широкого общественного обсуждения и разъяснения положений проекта Новой Конституции, а также для разъяснения ее ключевых положений населению области. Инициатива направлена на усиление открытого диалога с гражданами и вовлечение общества в процесс государственных преобразований, передает Kazpravda.kz

Коалиция объединила ведущие общественно-политические силы, представителей политических партий, экспертное сообщество и общественные организации, представляющие интересы миллионов граждан страны. В ходе общенационального заседания было подчеркнуто, что Новая Конституция должна стать фундаментом справедливого и современного государства, обеспечить политическую модернизацию и расширить участие граждан в принятии государственных решений.

Особое внимание в проекте Конституции уделено укреплению роли личности, развитию образования, науки и инноваций как ключевых драйверов будущего прогресса. Эти направления рассматриваются как основа устойчивых реформ и стратегического развития страны.

В состав коалиции вошли общественные объединения, молодежные организации и эксперты. Запланированы тематические встречи, открытые обсуждения, выездные мероприятия и другие форматы, направленные на повышение информированности населения о положениях проекта Новой Конституции.

В состав коалиции Карагандинская область вошли 95 участников. Запланировано 858 мероприятий и общественных акций, направленных на широкое информирование населения региона.