Фото: Kazpravda.kz
Общество
Регионы с самой высокой аварийностью на дорогах назвали в МВД РК
Диасов Ораз
корреспондент

Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов на заседании правительства отметил рост аварийности на дорогах страны, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Марат Ахметжанов сообщил, что с начала года возросли все показатели аварийности:

- количество ДТП – на 14% - с 8 307 до 9 429;

- погибших – на 18% - с 1 258 до 1 478;

- раненых – на 13% - с 10 947 до 12 394.

«Продолжает сохраняться высокий уровень аварийности в Алматы, Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях. На эти регионы приходится 56% всех ДТП по Казахстану, 55% травмированных и 41% погибших», - отметил глава МВД.

По его словам, одна из основных причин аварий – это низкая транспортная дисциплина.

«С начала года полиция пресекла свыше 4,5 млн нарушений правил дорожного движения. Задержаны свыше 17,5 тыс. пьяных водителей. Лишены права управления 20 тыс. водителей. Подвергнуты адмаресту 16 тыс. человек. Оштрафованы более 188 тыс. пешеходов», - зачитал статистику министр.

Вторая причина – рост автопарка страны.

По данным МВД, с 2019 года по сегодняшний день количество автотранспорта в стране возросло с 3,9 млн до 5 млн единиц, с учетом автомашин с иностранной регистрацией (порядка 300 тыс. единиц). При этом, автопарк стареет. Срок эксплуатации более 50% автомашин в стране превышает 20 лет.

«Также одна из важных причин, влияющих на аварийность - это состояние дорог и дорожная инфраструктура. По статистике, на населенные пункты приходится 75% ДТП. 28% смертельных случаев - по причине наезда на пешеходов», - резюмировал Марат Ахметжанов.

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