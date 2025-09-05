Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО

Туризм,Автодороги
115
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Старая Австрийская дорога была построена в 1914-1916 годах военнопленными Первой мировой войны

Фото автора

В Катон-Карагайском районе в ходе ремонта популярной у туристов Старой Австрийской дороги перенесли на безопасный участок один из пяти мостов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

По данным областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, в целом предусмотрен ремонт высокогорного отрезка протяженностью примерно 50 км. На участках, пролегающих в горах по болотистой местности, запланированы отсыпка инертным материалом, установка водопропускных сооружений, очистка от обочин от валунов.

«Завершен ремонт одного из пяти мостов. Он был поврежден весной после схода оползня. Новый мост перенесли на более безопасный участок, подняли и укрепили насыпь», - рассказал руководитель управления Данияр Уахитов.

Проект является сложным в силу горного рельефа, а также особого статуса территории. Дорога, которая проходит через перевал Бурхат, соединяет Катон-Карагайский и Маркакольский районы и пролегает, соответственно, по землям Катон-Карагайского национального природного парка и Маркакольского заповедника. В связи с этим каждый этап работ проходит согласование с органами местной исполнительной власти и природоохранными учреждениями.

Старая Австрийская дорога была построена в 1914-1916 годах военнопленными Первой мировой войны как самый короткий маршрут, соединяющий долину реки Бухтармы с граничащим с Китаем Маркакольским районом. В настоящее время она по-прежнему играет важную транспортную роль, а также входит в ТОП привлекательных туристических маршрутов на территории Восточно-Казахстанской области.

 

#туризм #дороги #ремонт #мост

