На сегодняшний день в регионе отремонтировано 100 школ. Работы ведутся поэтапно в рамках проекта реконструкции 115 образовательных учреждений. В этом году был запланирован текущий ремонт еще 110 школ, и эти работы уже успешно завершены.

Особое внимание уделяется строительству новых школ в рамках проекта «Келешек мектептері»: в прошлом учебном году в регионе были введены в эксплуатацию 13 новых образовательных объектов, еще 8 школ открылись в преддверии нового учебного года. До конца года планируется завершить строительство и открыть еще 8 школ. В целом же в рамках проекта строятся 29 современных школ, рассчитанных на 22,9 тыс. ученических мест.

Строительные и ремонтные работы идут ускоренными темпами. Это позволяет не только решать проблему трехсменного обучения и аварийных зданий, но и обеспечивать равный доступ к качест­венному образованию для детей как в городе, так и в сельской местности.

Дополнительно за счет областного бюджета в регионе ведется строительство 17 объектов образования, включая 11 школ, общежитие колледжа на 120 мест в Сузакском районе, а также пять организаций дополнительного образования в Жетысайском, Мактааральском, Келесском, Сарыагашском и Ордабасынском районах. Развитие инфраструктуры образования остается одним из приоритетных направлений развития региона, что позволяет обеспечить хороший уровень обучения и воспитания школьников.