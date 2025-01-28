Реновация с учетом сейсмобезопасности

Строительство
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Николай Николаев

В конце минувшего года в Алматы была принята новая программа реновации жилья, в основу которой лег принцип квартальной застройки городского пространства.

фото Юрия Беккера

По данным акимата, сейчас в мегаполисе насчитывается свыше 1 300 ветхих домов, где в 14 430 квартирах проживает более 43 тыс. жителей. В соответствии с программой реновации, рассчитанной до 2030 года, предусмотрена модернизация 676 строений, то есть почти половины из признанных ветхими. Проведение модернизации позволит обновить жилищный фонд с учетом необходимости усиления сейсмической безопасности.

Программа предусматривает право выбора для собственников ветхого жилья – им будет предоставлена возможность обмена по принципу «комната за комнату» или получения денежной компенсации по рыночной стоимости. Но при этом есть весьма существенный нюанс: переселение и снос зданий будут осуществляться только с согласия всех собственников.

Кроме того, для граждан с особыми потребностями предусмотрены условия переселения на первые этажи или в дома, оборудованные лифтами, пандусами и безбарьерным доступом. Особое внимание программой реновации уделено сносу каркасно-камышитовых домов и зданий, расположенных на тектонических разломах.

За прошлый год в Алматы обновлено 118 многоквартирных жилых домов, модернизированы лифты в 54 зданиях. В целом за период с 2011-го, когда стартовала прежняя программа реновации, по год 2024-й в ходе модернизации жилищно-коммунального хозяйства из 2 266 многоэтажек 1 188 прошли капитальный ремонт.

Новая программа реновации направлена не только на продление срока службы стареющего жилого фонда, но и на повышение его энергоэффективности, улучшение качества коммунальных услуг.

Для участия в Государственной прог­рамме модернизации ЖКХ жильцы дома могут подать заявку на все виды ремонтных работ. Для этого нужно соб­рать 51% голосов собственников и подать заявление. Впоследствии стоимость ремонта будет включена в коммунальные платежи и на возвратной основе начнет компенсироваться государству в течение 15 лет.

#Алматы #строительство #сейсмобезопасность

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