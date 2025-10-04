Рэпер P.Diddy приговорен более чем к четырем годам тюрьмы

Lifestyle
8

Американский рэпер Шон Комбс (P.Diddy) приговорен к четырем годам и двум месяцам тюрьмы, а также к штрафу по обвинениям, связанным с вовлечением в проституцию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Eduardo Munoz/REUTERS

Американский рэпер Шон Комбс, известный под сценическими именами P.Diddy, Puff Daddy и Diddy, приговорен к четырем годам и двум месяцам тюремного заключения по обвинениям, связанным с вовлечением в проституцию. Соответствующий приговор в пятницу, 3 октября, озвучил в Нью-Йорке судья Арун Субраманиан.

Он также назначил максимально возможный штраф в размере полумиллиона долларов (около 425 тыс. евро), передает агентство dpa. P.Diddy уже отбыл около года в предварительном заключении - это означает, что он сможет выйти на свободу примерно через три года, уточняет информагентство AP.

Прокуратура требовала для рэпера наказания сроком более 11 лет. Адвокаты настаивали на немедленном освобождении и утверждали, что время, проведенное за решеткой, уже заставило его раскаяться.

2 июля жюри присяжных в федеральном суде Манхэттена в Нью-Йорке оправдало 55-летнего исполнителя и продюсера по обвинениям о создании преступного сообщества и торговле людьми с целью сексуализированной эксплуатации.

При этом P.Diddy был признан виновным по менее серьезным статьям. Двенадцать присяжных сочли доказанной его вину в склонении его бывшей девушки Кассандры Вентуры и еще одной потерпевшей к проституции и их незаконной транспортировке.

Шон Комбс был задержан в сентябре 2024 года. Прокуратура Нью-Йорка обвинила его в вымогательстве, торговле людьми и сексуализированном насилии. Все обвинения он отвергал. Суды отклонили несколько ходатайств об освобождении рэпера под залог.

Музыкант отказался от предложения о внесудебном урегулировании, после чего материалы дела были переданы в суд. P.Diddy обвиняли в сексуализированном насилии над мужчинами и женщинами, принуждении их к участию в оргиях и вечеринках с наркотиками, создании преступной группировки, члены которой похищали людей, совершали поджоги, занимались взяточничеством и препятствовали правосудию.

В ходе судебного процесса дали показания 34 свидетеля, включая бывшую девушку рэпера Кассандру Вентуру.

#суд #P.Diddy #Шон Комбс

Популярное

Все
Изучая страницы древних книг
В Конаеве открыли селфи-зону
Созидая цифровое будущее страны
В Национальном музее проходит выставка «Дорога к храму», приуроченная к 70-летию художника Ерболата Толепбая
Бабушка? Нет, чемпионка!
Завтра – День учителя
Цифровой кодекс Казахстана – шаг в будущее
Формула счастья Сергея Арапова
Накануне Дня учителя два педагога региона были удостоены государственных наград
Пусть ученик поверит в себя!
Татьяна Осипова: Работа учителя ответственна и величественна
Физика интересней с комиксами
Сфера особого значения
В центре внимания – Строительный кодекс
Годы труда, надежды и побед
Айналайын, Мбаппе!
Премьера "Риголетто" в постановке звездной команды собрала аншлаг в "Астана Опера"
Строительство аэропорта в Зайсанском районе ВКО подошло к финальной стадии
Трамп дает ХАМАС "последний шанс" на сделку по Газе
Думан Оспанов назначен заместителем акима области Абай
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
Продукты стали дешевле
Основа качества жизни и фундамент стабильности
Творчество известного писателя обсудили в Кызылорде
Экспертные сообщества Казахстана и Китая вносят вклад в развитие межгосударственного взаимодействия
День труда
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
«Барыс» дома обыграл «Сибирь»
Ключевой костяк энергетики
Глава государства поставил перед новым зампремьера новые задачи
Сменился министр просвещения Казахстана
Президент поздравил казахстанцев с Днем труда
Международный аэропорт Шымкента готовится к расширению
Новая эра в истории казахского языка
IT и промышленность: проверка на совместимость
Начата подготовка кадров для первой казахстанской АЭС
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
35 школ Атырауской области остались без директоров
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Тяньцзинь – Пекин: как визит Токаева усилил позиции Казахстана в Евразии
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»

Читайте также

В Дубае создадут зону для беспилотного транспорта
Знаменитый Дубайский фонтан откроется после реконструкции
Рианна стала мамой в третий раз
Проданная в Дубае чашка кофе попала в Книгу рекордов Гиннес…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]