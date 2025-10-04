Американский рэпер Шон Комбс (P.Diddy) приговорен к четырем годам и двум месяцам тюрьмы, а также к штрафу по обвинениям, связанным с вовлечением в проституцию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Eduardo Munoz/REUTERS

Американский рэпер Шон Комбс, известный под сценическими именами P.Diddy, Puff Daddy и Diddy, приговорен к четырем годам и двум месяцам тюремного заключения по обвинениям, связанным с вовлечением в проституцию. Соответствующий приговор в пятницу, 3 октября, озвучил в Нью-Йорке судья Арун Субраманиан.

Он также назначил максимально возможный штраф в размере полумиллиона долларов (около 425 тыс. евро), передает агентство dpa. P.Diddy уже отбыл около года в предварительном заключении - это означает, что он сможет выйти на свободу примерно через три года, уточняет информагентство AP.

Прокуратура требовала для рэпера наказания сроком более 11 лет. Адвокаты настаивали на немедленном освобождении и утверждали, что время, проведенное за решеткой, уже заставило его раскаяться.

2 июля жюри присяжных в федеральном суде Манхэттена в Нью-Йорке оправдало 55-летнего исполнителя и продюсера по обвинениям о создании преступного сообщества и торговле людьми с целью сексуализированной эксплуатации.

При этом P.Diddy был признан виновным по менее серьезным статьям. Двенадцать присяжных сочли доказанной его вину в склонении его бывшей девушки Кассандры Вентуры и еще одной потерпевшей к проституции и их незаконной транспортировке.

Шон Комбс был задержан в сентябре 2024 года. Прокуратура Нью-Йорка обвинила его в вымогательстве, торговле людьми и сексуализированном насилии. Все обвинения он отвергал. Суды отклонили несколько ходатайств об освобождении рэпера под залог.

Музыкант отказался от предложения о внесудебном урегулировании, после чего материалы дела были переданы в суд. P.Diddy обвиняли в сексуализированном насилии над мужчинами и женщинами, принуждении их к участию в оргиях и вечеринках с наркотиками, создании преступной группировки, члены которой похищали людей, совершали поджоги, занимались взяточничеством и препятствовали правосудию.

В ходе судебного процесса дали показания 34 свидетеля, включая бывшую девушку рэпера Кассандру Вентуру.