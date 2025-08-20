Фото: акимат Актюбинской области

На арену спортивного комплекса «Жекпе-жек» выйдут 108 сильнейших спортсменов из 18 регионов страны, чтобы продемонстрировать свое мастерство в традиционной казахской игре и побороться за звание сильнейших, сообщает Kazpravda.kz

По данным акимата региона, в соревнованиях, которые пройдут четыре дня, принимают участие юноши и девушки 2005–2008 годов рождения.

Организатором чемпионата выступает Актюбинская областная федерация асык ату.