Республиканский чемпионат по асык ату среди молодежи стартовал в Актобе
Соревнования продлятся четыре дня
На арену спортивного комплекса «Жекпе-жек» выйдут 108 сильнейших спортсменов из 18 регионов страны, чтобы продемонстрировать свое мастерство в традиционной казахской игре и побороться за звание сильнейших, сообщает Kazpravda.kz
По данным акимата региона, в соревнованиях, которые пройдут четыре дня, принимают участие юноши и девушки 2005–2008 годов рождения.
Организатором чемпионата выступает Актюбинская областная федерация асык ату.
«Для нас большая радость проводить чемпионат среди подростков. Асык ату – не просто игра, это часть нашей культуры и наследия. Мы рады видеть, как растет интерес к этому виду спорта среди молодежи», – отмечает президент Актюбинской областной федерации асык ату Елтай Утегулов.