Республиканский чемпионат по асык ату среди молодежи стартовал в Актобе

Спорт
55
Дана Аменова
специальный корреспондент

Соревнования продлятся четыре дня

Фото: акимат Актюбинской области

На арену спортивного комплекса «Жекпе-жек» выйдут 108 сильнейших спортсменов из 18 регионов страны, чтобы продемонстрировать свое мастерство в традиционной казахской игре и побороться за звание сильнейших, сообщает Kazpravda.kz

По данным акимата региона, в соревнованиях, которые пройдут четыре дня, принимают участие юноши и девушки 2005–2008 годов рождения.

Организатором чемпионата выступает Актюбинская областная федерация асык ату.

«Для нас большая радость проводить чемпионат среди подростков. Асык ату  не просто игра, это часть нашей культуры и наследия. Мы рады видеть, как растет интерес к этому виду спорта среди молодежи»,  отмечает президент Актюбинской областной федерации асык ату Елтай Утегулов.

#чемпионат #Актобе #молодежь #асык ату

