Республиканский чемпионат по паралимпийской конной выездке стартовал в ВКО

Спорт
120
Дана Аменова
специальный корреспондент

Лучшие спортсмены будут отобраны в национальную сборную, которая представит Казахстан на международных аренах

Фото пресс-службы акимата ВКО

В селе Винное Глубоковского района Восточно-Казахстанской области стартовал чемпионат РК по паралимпийской конной выездке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областной акимат

На арену вышли около 30 спортсменов из 6 регионов страны. Два дня подряд здесь будут царить спортивный азарт, сила духа и настоящая красота паралимпийского спорта.

«Для нас важно не просто провести соревнования, а показать всей стране, что спорт открыт для каждого, независимо от физических возможностей. Участники демонстрируют невероятное упорство и любовь к своему делу», – отметил представитель РГКП «Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями».

Конная выездка — это особая дисциплина, требующая гармонии и взаимопонимания всадника с лошадью. Именно поэтому каждое выступление превращается в эмоциональное зрелище, где точность движений переплетается с настоящим искусством.

Заместитель руководителя управления физической культуры и спорта ВКО подчеркнул, что проведение чемпионата в регионе имеет большое значение:

«Восточный Казахстан всегда славился любовью к конному спорту. Сегодняшний турнир стал ещё одним шагом в развитии паралимпийского движения. Для нас важно создавать условия, где каждый спортсмен может раскрыть свой потенциал», — сказал он.

Соревнования продлятся два дня и завершатся 19 сентября. Лучшие спортсмены будут отобраны в национальную сборную, которая представит Казахстан на международных аренах.

Чемпионат в ВКО стал не просто спортивным событием, а настоящим праздником силы духа и мотивации для каждого, кто верит в безграничные возможности человека, отметили в акимате.

#чемпионат #паралимпийская конная выездка

Популярное

Все
Новоселье у подножия Хан-Тенгри
Четверть века на страже южных рубежей
Диалог будет продолжен
Невероятное из простого
Рекорд в честь юбилея
Прошли тропою снежных барсов
Там, где любовь и поддержка
Растет интерес к исследованию тюркской цивилизации
Первый шаг в большое кино
Не роскошь, а средство передвижения
Тревожный сигнал
Комфортная среда – основа доступности
Так судьба распорядилась
В штатном режиме
Дорога к знаниям открыта!
Цифровые хищники: охота на доверчивых продолжается
Чтобы специалисты оставались в селах
Обратная связь как основа доверия
В тандеме
Уже не молод, но еще не стар: фильм о любви, которая не знает возраста
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Началось возведение энергоблока
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Началось строительство плодоконсервного завода
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
На востоке страны набирает обороты цифровое решение в сфере туризма
В Отбасы банке разьяснили вопрос по выдаче денег из ЕНПФ на лечение зубов
Обсужден проект строительства ТЭЦ
Аида Балаева выступила в поддержку сохранения независимости и чистоты культурного пространства
На Кубе полный блэкаут
День кино отмечают в Казахстане
«Маскарад» в Шымкенте
Инфляция в пределах 10-11%: тарифы на комуслуги останутся стабильными
15 сентября заканчивается срок подачи декларации о доходах
Телеканал Euronews показал международной аудитории комплекс «Байконур»
Сентябрь – время основных уборочных работ в зерносеющих регионах республики
АЗРК подготовило список предприятий для приватизации
Токаев: Ключевая цель – трансформация Казахстана в технологически продвинутую нацию
Права и возможности женщин с инвалидностью обсудили на конференции в Астане
Потребителей кофе в Казахстане становится все больше
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Читайте также

Нора Джеруто вошла в десятку лучших на чемпионате мира по л…
Триумфаторов ЧМ по боксу чествовали в Шымкенте
Сельские игры «Ақ бидай»
С прицелом на зимнюю Олимпиаду

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]