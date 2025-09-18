Лучшие спортсмены будут отобраны в национальную сборную, которая представит Казахстан на международных аренах

Фото пресс-службы акимата ВКО

В селе Винное Глубоковского района Восточно-Казахстанской области стартовал чемпионат РК по паралимпийской конной выездке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областной акимат

На арену вышли около 30 спортсменов из 6 регионов страны. Два дня подряд здесь будут царить спортивный азарт, сила духа и настоящая красота паралимпийского спорта.

«Для нас важно не просто провести соревнования, а показать всей стране, что спорт открыт для каждого, независимо от физических возможностей. Участники демонстрируют невероятное упорство и любовь к своему делу», – отметил представитель РГКП «Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями».

Конная выездка — это особая дисциплина, требующая гармонии и взаимопонимания всадника с лошадью. Именно поэтому каждое выступление превращается в эмоциональное зрелище, где точность движений переплетается с настоящим искусством.

Заместитель руководителя управления физической культуры и спорта ВКО подчеркнул, что проведение чемпионата в регионе имеет большое значение:

«Восточный Казахстан всегда славился любовью к конному спорту. Сегодняшний турнир стал ещё одним шагом в развитии паралимпийского движения. Для нас важно создавать условия, где каждый спортсмен может раскрыть свой потенциал», — сказал он.

Соревнования продлятся два дня и завершатся 19 сентября. Лучшие спортсмены будут отобраны в национальную сборную, которая представит Казахстан на международных аренах.

Чемпионат в ВКО стал не просто спортивным событием, а настоящим праздником силы духа и мотивации для каждого, кто верит в безграничные возможности человека, отметили в акимате.