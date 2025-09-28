Пробные образцы природной поверхностной воды и почвы, отобранные в селе Маралды Курчумского района, проверены по основным контролируемым показателям

Фото: акимат области

По данным акимата, превышений по рН, взвешенным веществам, аммонию, нефтепродуктам, цианидам, тяжёлым металлам и другим элементам не выявлено, сообщает Kazpravda.kz

Напомним, ранее по поручению акима ВКО специалисты провели выездную проверку в связи с падежом восьми голов КРС. Были отобраны пробы воды из близлежащих родников, почвы и территории фабрики. Жители были уверены, что животные отравились из-за местной фабрики.

«Сейчас распространяется разная недостоверная информация. Мы проверяем, насколько она соответствует действительности. В случае выявления нарушений, предприятия или должностные лица понесут ответственность по закону. Самое главное - защита прав населения», - отметил заместитель акима области Дархан Сапанов на встрече с жителями.

Как сообщили в акимате, в обсуждении приняли участие представители предприятия, которые подчеркнули важность диалога. Аксакалы села также отметили необходимость взаимопонимания между жителями и предприятием. Владельцам павшего скота рекомендовано обратиться к ветеринарным специалистам. Окончательное заключение о причинах падежа будет сделано после завершения всех лабораторных исследований.