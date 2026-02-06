Рината Султанова завоевала золотую медаль ЧА по велоспорту на шоссе
Спортсменка показала первый результат в индивидуальной гонке с раздельным стартом (20 километров)
Представительница команды Казахстана по велоспорту на шоссе Рината Султанова стала победительницей чемпионата Азии в Аль-Кассиме (Саудовская Аравия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
Второе место заняла И Уин Леунг (Гонконг). Замкнула тройку лучших Хао Чжан (Китай).
Чемпионат Азии продлится до 12 февраля.