Фото: пресс-служба НОК РК

Представительница команды Казахстана по велоспорту на шоссе Рината Султанова стала победительницей чемпионата Азии в Аль-Кассиме (Саудовская Аравия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Спортсменка показала первый результат в индивидуальной гонке с раздельным стартом (20 километров).

Второе место заняла И Уин Леунг (Гонконг). Замкнула тройку лучших Хао Чжан (Китай).

Чемпионат Азии продлится до 12 февраля.