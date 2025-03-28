Роботы займутся сборкой вагонов на заводе в СКО

Транспорт,Технологии
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Дана Аменова
корреспондент

Такое нововведение позволит добиться универсальности - производить узлы и комплектующие для различных моделей подвижного состава

Фото: акимат СКО

В ходе заседания акимата СКО директор завода «ЗИКСТО» Данис Арасланов рассказал о планах по развитию предприятия. ЗИКСТО занимается производством вагонов-платформ, вагонов хопперов и пассажирских вагонов, сообщает Kazpravda.kz 

По данным областного акимата, на предприятии работой обеспечено 450 человек. По итогам 2024 года завод произвел продукции на 100 млрд тенге с ростом 28%. В текущем году планируется увеличивать портфель заказов.

«Также ведется реализация нового инвестиционного проекта по строительству цеха по изготовлению пассажирских вагонов и вагонов платформ. Объем инвестиций составит 24 млрд тг, количество рабочих будет доведено до 900 человек. Ежегодно будем собирать 3 тыс. вагонов. Сейчас ведутся строительно-монтажные работы, запуск намечен на 4 квартал текущего года», - сказал директор «ЗИКСТО» Данис Арасланов.

В новом производственном корпусе будет применена современная роботизированная техника, которая позволит добиться универсальности - производить узлы и комплектующие для различных моделей подвижного состава.

Также предприятие планирует освоить производство полувагонов, вагонов-цистерн для перевозки нефтепродуктов и вагонов- автомобилевозов.

Аким СКО Гауез Нурмухамбетов подчеркнул, что в регионе намечены большие планы по развитию вагонно-сборочного предприятия. Он отметил, что реализация проекта станет важным шагом в обновлении подвижного состава железнодорожного транспорта по всей стране.

#завод #вагоны #роботы #сборка

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