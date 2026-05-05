Ролик в соцсетях о штрафах и снижении скорости прокомментировали в МВД

В одной из социальных сетей был обнаружен видеоролик, в котором утверждается, что якобы снижен порог фиксации скорости и штрафы будут применяться уже за превышение на 2 км/ч. Эта информация не соответствует действительности, заявили в МВД.

- Поясняем, что порядок привлечения к ответственности не изменился. Как и ранее административная ответственность наступает при превышении скорости от 10 км/ч и более. С 8 мая вступает в силу совместный приказ, который касается исключительно работы самих камер - их точности и допустимой погрешности при измерении скорости. Для водителей никаких новых требований он не вводит и на порог привлечения к ответственности не влияет. Таким образом утверждения о штрафах за превышение на 2 км/ч являются недостоверными, - отметила старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Актоты Боранова.

По ее словам, лицо, распространившее данную информацию, установлено. Им оказался житель города Рудного Костанайской области, который решением суда привлечен к административной ответственности.

В МВД просят ориентироваться на официальные источники информации и не распространять непроверенные сведения