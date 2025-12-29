Роман Скляр подтвердил готовность Правительства РК обеспечить необходимое межведомственное сопровождение проекта и содействовать оперативному решению вопросов, связанных с его реализацией.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр провел встречу с председателем совета директоров MCC International Engineering Group Co., Ltd Чжу Сяофеем, прибывшим в Астану во главе делегации китайской компании, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере горнодобывающей и металлургической промышленности, а также участие китайской инжиниринговой компании в реализации крупных индустриальных проектов на территории Казахстана.

Роман Скляр отметил значительный международный опыт MCCI в реализации проектов полного цикла – от проектирования и поставки оборудования до строительства и ввода объектов в эксплуатацию. Было подчеркнуто, что данный опыт представляет практический интерес для казахстанских промышленных компаний в условиях модернизации производственных мощностей и развития сырьевой базы.

Особое внимание в ходе переговоров было уделено проекту строительства обогатительной фабрики в районе Атасу с переработкой железной и марганцевой руды. Казахстанская сторона рассматривает данный проект как стратегически важный элемент развития горнорудного сектора и увеличения добавленной стоимости внутри страны.

Роман Скляр подтвердил готовность Правительства РК обеспечить необходимое межведомственное сопровождение проекта и содействовать оперативному решению вопросов, связанных с его реализацией.

По итогам встречи стороны договорились о предметном участии MCC International Engineering Group в проработке проекта, формировании совместной рабочей группы и согласовании сроков подготовки дорожной карты с определением параметров сотрудничества, а также подтвердили готовность к продолжению конструктивного диалога по перспективным горно-обогатительным проектам.