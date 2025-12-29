Роман Скляр провел встречу с главой крупной китайской компании

Экономика
0

Роман Скляр подтвердил готовность Правительства РК обеспечить необходимое межведомственное сопровождение проекта и содействовать оперативному решению вопросов, связанных с его реализацией.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр провел встречу с председателем совета директоров MCC International Engineering Group Co., Ltd Чжу Сяофеем, прибывшим в Астану во главе делегации китайской компании, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере горнодобывающей и металлургической промышленности, а также участие китайской инжиниринговой компании в реализации крупных индустриальных проектов на территории Казахстана.

Роман Скляр отметил значительный международный опыт MCCI в реализации проектов полного цикла – от проектирования и поставки оборудования до строительства и ввода объектов в эксплуатацию. Было подчеркнуто, что данный опыт представляет практический интерес для казахстанских промышленных компаний в условиях модернизации производственных мощностей и развития сырьевой базы.

Особое внимание в ходе переговоров было уделено проекту строительства обогатительной фабрики в районе Атасу с переработкой железной и марганцевой руды. Казахстанская сторона рассматривает данный проект как стратегически важный элемент развития горнорудного сектора и увеличения добавленной стоимости внутри страны.

Роман Скляр подтвердил готовность Правительства РК обеспечить необходимое межведомственное сопровождение проекта и содействовать оперативному решению вопросов, связанных с его реализацией.

По итогам встречи стороны договорились о предметном участии MCC International Engineering Group в проработке проекта, формировании совместной рабочей группы и согласовании сроков подготовки дорожной карты с определением параметров сотрудничества, а также подтвердили готовность к продолжению конструктивного диалога по перспективным горно-обогатительным проектам.

#экономика

Популярное

Все
Подозреваемого в совершении тяжких преступлений экстрадировали из Грузии
Бой Жалгаса Жумагулова за чемпионский пояс завершился досрочно
Politico назвал лауреатов антинаград 2025 года
Пентагон тратит $77 млн на дрессировку дельфинов каждый год
Мощный шторм обрушился на Финляндию
Беспилотное такси будет ездить по столичным улицам
Алмазбек Атамбаев лишен государственных наград Кыргызстана
Туроператоров будут субсидировать за каждого иностранного туриста
Повышение пенсий и пособий: что предусмотрено бюджетом в 2026 году
В Мексике поезд сошел с рельсов, есть жертвы
Зампреда АРРФР освободили от должности
Казахстанские санатории на Иссык-Куле обрели статус отелей
Утверждена Концепция развития АНК до 2030 года «Единство в многообразии»
Господдержка туризма станет адресной: Мажилис рассматривает новый законопроект
Казахстанская ученая доказала противодиабетические свойства цикория
Первый в мире конвертоплан совершил полет в Китае
Антигололёд без соли: новые решения в РК
День армейской авиации отмечают сегодня в Казахстане
Верховный Суд подвёл итоги за 2025 год
В Минобороны подвели спортивные итоги
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
«Я казах от земли...»
Важный выбор студентов
Свет и тепло в каждом доме: Казахстан отмечает День энергетика
Информация о досрочной выплате январских пенсий в декабре – фейк
Зимнее солнцестояние 2025: самая длинная ночь в году позади
Мастер высокого напряжения: 37 лет верности свету
Путин встретился с первым президентом Казахстана Назарбаевым
Плац-концерт прошел в честь юбилея Бауыржана Момышулы
Возврат активов: 7,5 млрд тенге направили на медучреждения в Балхаше
Новоселье под Новый год
Набрал штрафов почти на миллион!
Вторая жизнь пластика
Труд – это шанс на новую жизнь
Лист ожидания – шанс на спасение
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию

Читайте также

Что изменилось в экономике страны за год
В Жетысу поддержали малый бизнес
Пилотный проект по тестированию беспилотных технологий запу…
В Атырау открылся крупный центр, направленный на стабилизац…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]