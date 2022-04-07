Россиянка 10 лет получала пенсию в Казахстане, передает сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Все эти годы выплаты шли как с казахстанской, так и с российской стороны. Обман вскрылся в начале апреля в Усть-Каменогорске при проведении сверки с Государственным центром по выплате пенсий.

Оказалось, что в 2004 году жительница областного центра приобрела гражданство иностранного государства в Алтайском крае и оформила паспорт гражданина Российской Федерации, однако не сообщила об этом в соответствующие органы РК.

71-летняя женщина после достижения пенсионного возраста уже в течение 10 лет получала выплаты и в России, и в Казахстане, однако теперь пенсионерка должна вернуть деньги в бюджет.

«За использование казахстанских документов 4 апреля иностранка привлечена к административной ответственности по статье 496 КоАП РК в виде штрафа в размере 100 МРП, а также в настоящее время у нее изъяли казахстанские документы и зарегистрировали утрату гражданства Республики Казахстан», – рассказал первый заместитель начальника Департамента полиции Восточно-Казахстанской области Елдос Закимов.

Только с начала года в ВКО стражи порядка к административной ответственности за нарушение законодательства о гражданстве привлекли более 20 лиц. Миграционная служба ДП уведомляет граждан о том, что в случае приобретения гражданства другой страны необходимо своевременно зарегистрировать утрату гражданства Казахстана.