Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Какие факторы двигают экономику страны вверх?

По итогам десяти месяцев 2025-го ВВП страны увеличился на 6,4%, что значительно опережает прогнозы большинства аналитиков и международных институтов. Такой результат формируется на фоне расширения внутреннего спроса, усиления инвестиционной активности и восстановления ключевых отраслей.

Стоит отметить: положительная динамика фиксируется практически во всех секторах экономики — от услуг и торговли до промышленности и агропромышленного комплекса. Особенно заметно укрепление реального сектора, где увеличиваются объёмы производства, обновляются мощности и растёт инвестиционная активность.

Наибольший вклад в рост ВВП внесла промышленность (плюс 7,3%), обеспечившая более 30% общего прироста. Вкупе с торговлей и транспортом эта отрасль сформировала более 70% прироста.

В разрезе отдельных секторов экономики вклад в рост ВВП выглядит так:

транспорт и складирование — плюс 20,7%;

строительство — плюс 15,1%;

промышленность — плюс 7,3%;

торговля — плюс 9%;

сельское хозяйство — плюс 5,4%;

связь — плюс 4%;

Что касается промышленности, горнодобыча увеличилась на 9,6%, а обработка — на 5,8%. В обрабатывающей промышленности рост обусловлен увеличением выпуска продукции по отдельным направлениям:

в машиностроении — на 11,5%, в том числе в автомобилестроении — на 13,3%;

в химической промышленности — на 10,9%;

в производстве продуктов питания — на 9,1%;

в нефтепереработке — на 6,3%;

в выпуске металлических изделий — на 14,1%;

в производстве строительных материалов — на 5,3%.

Такой разносторонний подъём подтверждает: экономика Казахстана движется в сторону более устойчивой и диверсифицированной модели, опираясь сразу на несколько независимых драйверов роста. Кроме того, текущая динамика роста ВВП Казахстана существенно опережает среднее значение по миру: согласно прогнозным данным ОЭСР, глобальный ВВП в текущем году увеличится на 3,2%.



Устойчивый рост экономики Казахстана невозможен без целенаправленных усилий по модернизации ключевых отраслей и поддержке стратегически важных проектов. Именно такие инициативы позволяют стране развивать промышленность, транспортную инфраструктуру и энергетику, а также стимулируют инвестиционную активность и создают новые рабочие места. Одним из основных инструментов реализации этих масштабных планов выступает Фонд национального благосостояния «Самұрық-Қазына».

Благодаря инвестициям в модернизацию национальных компаний, внедрение современных технологий и развитие инфраструктурных проектов, фонд оказывает значительное влияние на рост производственных мощностей и укрепление экспортного потенциала. Так, к примеру, в 2025 году инвестиционный портфель группы компаний фонда включает около 130 инвестиционных проектов на совокупную сумму более 50 трлн тг. Из них 46 проектов представляют собой новые крупные инициативы в нефтегазовом, нефтехимическом, энергетическом, транспортно-логистическом, строительном и других секторах с совокупным объёмом инвестиций около 33,3 трлн тг.

В числе новых проектов можно отметить:

Пилотный национальный проект «Комфортные школы». Сумма инвестиций — 1,4 трлн тг.

18 энергетических проектов в сферах строительства, реконструкции и модернизации объектов энергетики. Общая сумма инвестиций — 10,3 трлн тг.

Строительство сети 5G в РК. Сумма инвестиций — 536,9 млрд тг.

Строительство объектов инфраструктуры специальной экономической зоны «НИНТ» (участок Карабатан). Сумма инвестиций — 619 млрд тг.

Строительство железнодорожной линии «Мойынты — Кызылжар» (320 км). Сумма инвестиций — 566 млрд тг.

Прочие.

В целом фонд демонстрирует устойчивую динамику развития. По итогам 2024 года сумма активов группы «Самрук-Қазына» достигла рекордного значения: 41,1 трлн тг — на 11,3% больше, чем годом ранее. Подобный рост стал наибольшим за последние 9 лет. Позитивная динамика отмечается в целом по ключевым показателям: выручка увеличилась на 6,5%, до 16,4 трлн тг, собственный капитал — на 17,7%, до 25,6 трлн тг, консолидированная чистая прибыль — на 38,6%, до 2,4 трлн тг.

Также стоит отметить, что фонд демонстрирует положительные тренды практически во всех сферах своей деятельности, показывая высокую эффективность управления активами в горнорудном секторе, энергетике, промышленности, транспорте, связи и других ключевых отраслях. Так, к примеру, продажа сырой нефти увеличилась на 1,2%, грузовые железнодорожные перевозки — на 11,4%, продажа урановой продукции — на 23,3%, реализация аффинированного золота — на 55%, телекоммуникационные услуги — на 9,4%. Более детальная информация — в инфографике ниже.

При этом прибыль, которую генерируют портфельные компании, реинвестируется в модернизацию и диверсификацию экономики — это одновременно отвечает государственным приоритетам и укрепляет собственную финансовую платформу фонда. Отмеченные выше показатели инвестиций подтверждают этот факт.

На деятельность фонда заметно влияет развитие внутренних управленческих процессов. Присутствие независимых директоров, более прозрачные процедуры и ориентация на международные практики способствуют снижению избыточного влияния на процессы и повышают операционную дисциплину. Прежде всего, фонд обеспечивает синергию между крупными национальными компаниями, что позволяет достигать более высоких результатов, чем при их раздельной работе. Такой подход отражается на функционировании группы компаний фонда.

Одной из важных составляющих деятельности АО «Самрук-Қазына» является совмещение выполнения стратегических государственных задач с принципами рыночной эффективности. К примеру, управляя крупнейшими национальными активами, фонд одновременно отвечает за стратегическое развитие ключевых отраслей и за финансовую устойчивость предприятий, от которых зависит экономическая безопасность страны.

Такой баланс достигается за счёт гибридной модели управления. Там, где особенно важна социальная стабильность — в тарифной политике железнодорожных перевозок или в развитии региональной инфраструктуры, — фонд делает ставку на социально-экономические цели. В то же время в конкурентных отраслях, таких как нефть и газ, фонд стремится к международным стандартам рентабельности. Эта сегментация деятельности хорошо отражена в показателях вклада фонда в развитие страны. Так, по итогам 2024 года вклад АО «Самрук-Қазына» в устойчивое развитие страны оценивается почти в 11 трлн тг. Далее детально покажем каждый сектор.

Социальное воздействие

Особое внимание уделяется социальной ответственности. В 2024-м социальное воздействие фонда составило 916 млрд тг. Эта сумма включает расходы на социальные проекты в рамках прочих распределений акционеру и выделения средств в Общественный фонд «Қазақстан халқына», благотворительные проекты Samruk-Kazyna Trust, социальную поддержку работников и регионов присутствия, обеспечение безопасности на производстве.

Отметим: фонд обеспечивает работой более 256 тыс. человек (показатель по итогам 2024 года).

Экономическое воздействие

Вклад в экономическое развитие страны составил 8 256 млрд тг. В пользу государства были выплачены налоги на общую сумму 2 086 млрд тг, а также дивиденды в размере 737 млрд тг. Фонд инвестировал 1 928 млрд тг в критическую инфраструктуру и ключевые отрасли экономики, включая энергетику, газовую инфраструктуру, транспорт и коммуникации, а также в разведку и добычу. В рамках поддержки предпринимательства у отечественных производителей было закуплено товаров, работ и услуг на сумму 3 505 млрд тг.

Вклад в экологическую сферу

Вклад в экологическую сферу составил 543 млрд тг. Эта сумма включает экологические платежи и затраты на охрану окружающей среды, в том числе внедрение технологий, энергоэффективность, исследования и разработки. В неё входят также резервы на ликвидацию объектов эксплуатации и восстановление экологического ущерба и резерв по обязательствам на ущерб окружающей среде.

Субсидирование экономики

Фонд продолжает политику перекрёстного субсидирования цен и тарифов с целью снижения нагрузки на конечных потребителей (население и бизнес). В 2024 году объём таких субсидий составил 1,3 трлн тг. Убыточные направления продолжают перекрёстно субсидироваться за счёт доходных направлений:

Железнодорожные перевозки были субсидированы на 358 млрд тг за счёт доходов от транзита.

Внутренний рынок нефтепродуктов был поддержан на 277 млрд тг за счёт других направлений АО «НК „Казмунайгаз“», включая экспорт.

Внутренний рынок газа был компенсирован на 178 млрд тг за счёт доходов от транзита и экспорта газа.

Более детально вклад фонда в устойчивое развитие страны показан в инфографике ниже.



Наличие суверенного фонда в любом государстве, по аналогии с «Самрук-Қазына», это не просто национальная инициатива, а проверенный мировой опыт эффективного управления государственными ресурсами. Во многих странах такие фонды уже служат мощным инструментом как для накопления богатства, так и для стабилизации экономики.

Для примера отметим несколько суверенных фондов благосостояния. Наиболее показательные примеры — Узбекистан и Азербайджан, где за последние годы созданы масштабные структуры по централизованному управлению активами и накоплению национального богатства.

Узбекистан

В стране действуют две крупные институции, отвечающие за управление государственными активами. Далее рассмотрим одну из них. В 2024 году указом президента Республики Узбекистан был создан Национальный инвестиционный фонд Узбекистана (UzNIF). Фонд аккумулирует миноритарные доли в 15 ведущих государственных компаниях с общим объёмом портфеля около 1,7 млрд долл. США. Портфель охватывает ключевые секторы экономики — энергетику, транспорт, телекоммуникации, финансы и промышленность. Ключевые компании портфеля включают «Узбектелеком», «Узбекгидроэнерго», «Узбекистон хаво йуллари», банки «Халк банк» и «Узпромстройбанк».

Азербайджан

Страна за последние годы сформировала комплексную систему управления государственными активами, включающую как суверенный фонд, так и централизованный холдинг.

Azerbaijan Investment Holding (AIH) был создан в 2020 году. В портфель холдинга входят предприятия нефтегазовой отрасли (SOCAR), транспортные компании, энергетические активы, инфраструктурные объекты и промышленные предприятия. Объём активов AIH оценивается примерно в 20–22 млрд долл. США.

State Oil Fund of Azerbaijan (SOFAZ), крупнейший суверенный фонд страны, был создан в 1999 году для аккумулирования доходов от экспорта нефти и газа. Активы фонда на начало 2025 года оцениваются примерно в 50–60 млрд долл. США. SOFAZ финансирует государственные программы, инфраструктуру и социальные проекты, а также инвестирует средства на международных рынках.

Иностранные инициативы по созданию аналогичных фондов

В мировой практике наблюдается тенденция создания и модернизации государственных инвестиционных фондов, что подтверждает актуальность подобной модели для долгосрочной экономической стратегии.

Великобритания

В 2017 году в стране обсуждалось создание ряда фондов Future Britain, финансируемых доходами от продажи государственных активов и добычи природных ресурсов. Инициатива не была реализована из-за приоритета фискальной дисциплины и альтернативных механизмов финансирования.

В 2024 году через реорганизацию UK Infrastructure Bank был учреждён National Wealth Fund (£7,3 млрд). Основная цель фонда — привлечение частных инвестиций в инфраструктуру и «зелёные» проекты.

Германия

В 2024 и 2025 годах в стране обсуждались несколько инициатив по созданию формаций, аналогичных суверенным фондам. В июне 2024 года предлагался пенсионный фонд Generationenkapital с ежегодными взносами в 12 млрд евро для частичного финансирования пенсий, но проект не продвинулся из-за критики повышенных взносов и риска зависимости от рыночной доходности.

В октябре 2024-го министр экономики предложил Deutschlandfonds для крупных инвестиций в инфраструктуру и климат, а в 2025 году коалиция согласовала создание фонда объёмом около 100 млрд евро с привлечением частных инвестиций. Эти инициативы не стали классическими накопительными фондами и реализуются через смешанные государственно-частные механизмы для стимулирования инвестиций в стратегические секторы.

По последним данным Caproasia, в 2025 году в мире насчитывается около 121 суверенного фонда благосостояния, а годом ранее их было всего 104. То есть наблюдается тенденция роста, что говорит об эффективности и важности таких структур.

В региональном разрезе количество суверенных фондов благосостояния в мире в 2025 году выглядит следующим образом:

Северная Америка — 16;

Латинская Америка — 10;

Европа — 19;

Ближний Восток — 22;

Африка — 17;

Азия — 27;

Австралия и Тихоокеанский регион — 10.

Таким образом, опыт других стран показывает, что модели управления государственными активами, схожие по формату с Фондом национального благосостояния «Самұрық-Қазына», получают широкое распространение. Это подтверждает тренд: суверенные фонды и государственные инвестиционные холдинги сегодня — это стратегический инструмент государства, позволяющий одновременно аккумулировать ресурсы, защищать экономику от рисков, инвестировать в развитие и социальное благополучие, обеспечивать долгосрочную устойчивость и влияние на международной арене.