Рост ВВП Казахстана за 11 месяцев 2025 года составил 6,4%

Экономика
В рамках исполнения поручений Президента по обеспечению качественного развития и повышению благосостояния граждан экономика страны демонстрирует уверенные темпы роста

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Итоги социально-экономического развития за 11 месяцев 2025 года рассмотрели на заседании Правительства, сообщает Kazpravda.kz

По данным МНЭ РК, главный показатель – рост ВВП, достиг 6,4%.

Ключевыми драйверами выступили промышленность, где рост ускорился с 7,3% до 7,4%, и сельское хозяйство с динамикой 6,1%. Стабильное развитие показывают и другие сектора реальной экономики. В частности, сфера транспорта выросла на 20,3%, строительство – на 14,7%, а торговля показала увеличение на 8,8%.

«Экономика адаптировалась к внешним условиям и вышла на траекторию устойчивого развития. Мы видим ускорение в базовых отраслях, что создает прочный фундамент для выполнения социальных обязательств и реализации масштабных инфраструктурных проектов», — доложил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин.

