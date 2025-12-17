В рамках исполнения поручений Президента по обеспечению качественного развития и повышению благосостояния граждан экономика страны демонстрирует уверенные темпы роста

Итоги социально-экономического развития за 11 месяцев 2025 года рассмотрели на заседании Правительства, сообщает Kazpravda.kz

По данным МНЭ РК, главный показатель – рост ВВП, достиг 6,4%.

Ключевыми драйверами выступили промышленность, где рост ускорился с 7,3% до 7,4%, и сельское хозяйство с динамикой 6,1%. Стабильное развитие показывают и другие сектора реальной экономики. В частности, сфера транспорта выросла на 20,3%, строительство – на 14,7%, а торговля показала увеличение на 8,8%.