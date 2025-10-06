Строительные работы велись с нарушениями, в установленные сроки не завершены

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В столице вынесен приговор в отношении руководителя ТОО «Дорстройтрест» по факту присвоения и растраты бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирного жилого комплекса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Напомним, что между компаниями АО Samruk-Kazyna Construction и ТОО «Дорстройтрест» заключён договор об инвестировании строительства, в рамках которого подрядчику перечислен аванс в размере 2,6 млрд тенге.

Однако строительные работы шли с нарушениями, в установленные сроки не завершены, а значительная часть аванса направлена подозреваемыми на погашение долгов, не связанных со строительством, а также на приобретение автомобилей.

Помимо этого, 650 млн тенге были выведены через фиктивные договоры на счета аффилированных ТОО и обналичены.

«Приговором суда руководитель ТОО «Дорстройтрест» Нурабаев признан виновным. Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. Также судом конфисковано имущество стоимостью 131 млн тенге», – сказано в информации.

Бывший управляющий директор АО Samruk-Kazyna Construction находится в международном розыске.