Белый дом опубликовал список из семи стран, которые выдвинули кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Текст заявления опубликован на странице администрации в соцсети Х , передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на КоммерсантЪ

В списке указаны премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Камбоджи Хун Сен, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Габона Брайс Олиги Нгема, министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгирехе и правительство Пакистана.

24 июля конгрессмен-республиканец Бадди Картер направил официальное письмо в Нобелевский комитет с предложением наградить Дональда Трампа премией мира. Незадолго до этого правительство Пакистана также выдвинуло президента Трампа на соискание этой премии за «дипломатическое вмешательство» в конфликт страны с Индией. Сам президент США заявлял, что достоин награды, но, по его словам, «ее дают только либералам».

