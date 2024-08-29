Ряд улиц перекроют в столице 31 августа

31 августа несколько улиц в столице будут перекрыты в связи с проведением спортивного марафона Saryarqa Run, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, 31 августа с 8:00 до 10:00 ниже указанные улицы будут перекрыты:

- ул. Бейбитшилик от ул. Кенесары до пр. Богенбай батыра;

- ул. А. Жангельдина от ул. Бейбитшилик до пр. Женис;

- пр. Женис от пр. Богенбай батыра до ул. С. Сейфуллина;

- ул. С. Сейфуллина от ул. Бейбитшилик до ул. К. Кумисбекова;

- ул. К.Кумисбекова от ул. А. Жангельдина до ул. Кенесары;

- ул. Кенесары от ул. К. Кумисбекова до ул. М. Ауезова.

Для удобства участников будет организована парковка возле здания по ул. Бейбитшилик, 9, заезд будет осуществлён со стороны улицы Т. Бигельдинова.

Ранее сообщалось, что 31 августа на территории района Сарыарка состоится марафон Saryarqa Run среди жителей района.