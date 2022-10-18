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Самолет упал на жилой дом в России: озвучено количество погибших

Количество погибших в результате падения военного самолета Су-34 в жилом массиве Ейска увеличилось до 13 человек, разбор завалов на месте трагедии завершен. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Eadaily.com.

«Спасатели завершили разбор завалов. В ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела 10 погибших. Таким образом, общее число погибших составило 13 человек, в том числе трое детей. 19 человек пострадали в результате ЧС», — сказал ТАСС представитель министерства.

«Интерфакс» и РИА Новости со ссылкой на помощника главы Минздрава России также сообщают, что в результате ЧП в Ейске погибли 13 человек, в том числе трое детей, 19 получили ранения.

«По данным МЧС, после разбора завалов в Ейске на месте крушения самолета обнаружены тела погибших. По состоянию на 6 часов по местному времени 18 октября в результате крушения 13 человек погибли, в том числе трое детей. 19 получили ранения, четверо из них благополучно доставлены на лечение в Краснодарскую краевую больницу, остальные продолжают получать лечение в больнице Ейска», — приводит его слова «Интерфакс».

В МЧС уточнили, что сотрудники завершили разбор завалов, за время поисковой операции им удалось спасти 68 человек, и более 360 — эвакуировать.

Вечером в 17 октября в Ейске во дворе жилого дома упал российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34. После падения самолета произошло возгорание авиатоплива, начался пожар площадью две тысячи квадратных метров на первых пяти этажах многоквартирного дома.

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за авиакатастрофы. Уточняется, что на место происшествия направлены криминалисты центрального аппарата ведомства. Военные следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

 

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