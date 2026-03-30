Авиакомпания SCAT запускает прямые рейсы между Карагандой и Шымкентом. С 26 мая пассажиры смогут воспользоваться новым маршрутом – билеты уже в продаже, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Карагандинской области

Рейсы будут выполняться регулярно по вторникам и четвергам.

По вторникам вылет из Караганды запланирован на 09:00, по четвергам – на 23:00. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Перевозку пассажиров будет осуществлять самолет Boeing 737.

Стоимость билетов начинается от 27 463 тенге.

Напомним, с 29 марта авиакомпания Uzbekistan Airways запускает новое авиасообщение по маршруту Ташкент - Атырау. Рейсы будут выполняться два раза в неделю - по понедельникам и пятницам - на воздушных судах типа Airbus A320.