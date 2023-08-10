Сауну обнаружили в детском лагере в Костанайской области

Общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Прокуратура выявила нарушения в работе детских оздоровительных лагерей в Костанайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа региона.

Фото: пресс-служба прокуратуры Костанайской области

Напомним, органы прокуратуры проводят комплексные проверки всех детских лагерей.

Всего в Костанайской области 11 детских лагерей, из них 9 государственных и 2 частных.

Надзорный орган выявил многочисленные нарушения, в том числе требований санитарно-эпидемиологического благополучия и противопожарной безопасности.

2 августа прокуратура Денисовского района обнаружила комнату отдыха с бильярдным столом и сауну на территории детского оздоровительного лагеря «Солнечный».

8 августа его, а также лагерь «Алый парус» в городе Лисаковске посетили облпрокуратура и СМИ. К тому времени в «Солнечном» сауну и комнату с бильярдным столом уже демонтировали.

В детском лагере «Алый парус» нашли нарушения санитарных норм и правил противопожарной безопасности.

Проверка продолжается, по всем нарушениям примут соответствующие меры.

Напомним, в середине июля этого года под Алматы обнаружили противоположную картину – в здании сауны выявили детский лагерь. По факту прокуратура Алматы начала досудебные расследования.

#дети #безопасность #нарушения #прокуратура #Костанайская область #детский лагерь

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