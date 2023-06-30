Сборная Казахстана по баскетболу U-16 вышла на Кубок Азии

Сборная Казахстана по баскетболу до 16 лет выиграла отборочный турнир Центральноазиатской баскетбольной ассоциации (CABA), проходивший в Самарканде (Узбекистан), и вышла на Кубок Азии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

Фото: пресс-служба МКС РК

Казахстанские юноши сначала обыграли сверстников из Кыргызстана со счетом 97-42, а в решающей игре одержали победу над сборной Узбекистана U-16 со счетом 91-47 (32-13, 20-16, 24-8, 15-10).

Таким образом, сборная Казахстана до 16 лет получила единственную путевку от региона CABA в финальную стадию Кубка Азии, который пройдет в Дохе (Катар) с 17 по 24 сентября.